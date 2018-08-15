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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

FETÖ'cüler korku içinde! Polis basınca USB belleği yutmuş

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
FETÖ'cüler korku içinde! Polis basınca USB belleği yutmuş

FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün İstanbul ve yurt dışındaki üst yapılanması ile bağlantıları sağlayan 33 kişinin gözaltına alındı. Operasyon sırasında, bir örgüt üyesinin USB belleği yuttuğu, çözülen ByLock mesajlarında ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün İstanbul yapılanması içerisinde  aktif olarak faaliyet yürüten, örgüt içerisinde sözde bölge hadimi, talebe mesulü ve ünite mesulü olarak adlandırılan 44 kişiyi deşifre etti. Ekipler, örgütün faaliyet yürüttüğü ülkelerdeki üst yapılanmayla Türkiye arasında bağlantıyı sağlayan Türkiye Temsilcisi olarak adlandırılan örgüt üyesi 10 kişinin de kimliğini deşifre etmeyi başardı.  Yapılan tespitlerin ardından dün sabah erken saatlerde 54 kişinin yakalanması için 14 ilde operasyon başlatıldı. 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Mısır, Türkmenistan, Nijerya, Gana, Afganistan, Güney Afrika, Sudan, Cezayir ve Tunus’un da aralarında bulunduğu bir çok ülke yapılanmasının Türkiye Temsilcileri olduğu bildirildi.

BYLOCK BİLGİLERİNİ İSTİYOR

Kimlikleri deşifre edilerek operasyon düzenlenen örgüt üyeleri arasındaki Bylock ve diğer gizli yazışma programlarındaki yazışmaların da deşifre edildi. Yazışmalarda, ülke yapılanmalarındaki üst düzey yöneticilerle Türkiye Temsilcileri arasındaki yüklü miktarda para transferleri görüşmesi yapılıyor. Bir yazışmada ise TUSKON’un Afrika masasındaki kişiyle görüşmek isteyen kişi,  ülke temsilcilerinin iletişim bilgileri ile Bylock bilgilerini istiyor.

DİNLEME KARARINI ÖĞRENMİŞLER

Bir yazışmada ise Kerem kod adlı kişi, “Bu abiyle ilgili dinleme kararı var. Tel değişmesin, evden işe işten eve dikkat edilerek yaşamaya devam. Ev araba dijital temizlik. GSM kullanımına dikkat. Telefonda vb dinlenildiğini ima edecek en ufak bir hareket olmamalı.” mesajını yazıyor.

FİKRET KONUŞURSA...

Örgüte yönelik operasyonların da örgüt üyeleri arasında panik ve korkuya yolaçtığı Bylock yazışmalarında yer aldı. İki örgüt üyesi arasında geçen yazışmada, örgüt üyelerinden biri “Fikret vardı ya bölgeci Bağcılar’da, takipteymiş, tutuklamışlar” yazarken diğeri, “Yapma yav.” diyor. Örgüt üyesi bunun üzerine, “İhbar etmişler, hesabında gelirinin üzerinde hareket olması. Esnaf, Fikret’in gelirinin üzeride para göndermişler” dediğinde, diğer örgüt üyesi, “Bu arkadaşlar salak mı. Fikret konuşursa F...ve N... de sıkıntıya girer.” diyor.

BURALAR KAYNIYOR ABİ

Başka bir yazışmada bir örgüt üyesi, polis baskını sonrası, “Vay canına demek sıkıntı büyük” yazınca diğeri, “Serkan basılmış yan tarafta USB yutmak zorunda kalmış. Fena yakalanmışlar, Direkt dalmışlar odaya, Çok sakat işler dikkat” diye yazınca diğer örgüt üyesi, “Yurt müdürü bilgisayarı bulaşıkçı ablaya vermiş evinde saklasın diye direkt bulaşıkçının evine gidip bulmuşlar. Kocası trolmüş ihbar etmiş. Bir de kenarda unutulmuş bilgisayar kasası varmış alıp gitmişler içinde ne var kimse bilmiyor. Buralar kaynıyor abi ihbar eden edene” mesajı yazıyor.

Bir başka yazışmada ise Sudan’da tekstil işi yapacak işadamı için bu ülkede bir irtibat numarası isteniyor, bunun üzerine karşıdaki kişi, “Hocam Sudan’daki Tuskoncu arkadaşı Sudan hükümeti sınır dışı etti” diyerek yazışmayı bitiriyor.

 

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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