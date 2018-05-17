FETÖ'cü yüzbaşının hakim eşine HSK tırpanı

Jandarma Yüzbaşı S.E, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü TSK'da görevli kripto FETÖ'cülerin örgüt imamları ile görüştüğü "ankesörlü hat" soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Yüzbaşı S.E'nin eşi N.E'nin de halen Mardin 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak görev yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine Salı günü toplanan HSK, hakim S.E'yi görevden uzaklaştırdı.

HSK BAŞKENVEKİLİ YILMAZ:"FETÖ'CÜLER HAKKINDA GEREĞİ YAPILACAK"

Hürriyet'e bu konuda bir değerlendirme yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Yargıdaki FETÖ ile iltisaklı, münasebeti ve irtibatı kanaat verici delillerle saptanan kim varsa hain darbe teşebbüsünün vuku bulduğu gecenin sabahından itibaren kararlı bir şekilde nasıl gereği yapıldıysa bugün de HSK tarafından gecikmeksizin gereğine tevessül edilmeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.