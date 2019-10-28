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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

FETÖ’cü yüzbaşının beraati sohbete takıldı

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FETÖ’cü yüzbaşının beraati sohbete takıldı

Tümamiral Mesut Özel’in 15 Temmuz’da alıkonulmasıyla ilgili davada yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran’ın beraatine karar verilmişti. Cansaran’ın sohbet uygulaması Telegram’da darbe sohbetleri ortaya çıkınca karar bozuldu.

15 Temmuz'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i Maltepe Askeri Cezaevi'ne hapseden 2'si firari 9 subay, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, olay tarihinde kurmay binbaşı olan Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da ayrıca 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Sabah’tan Fatih Ulaş’ın haberine göre; Firari sanıklar eski kurmay albay Uğur Yıldız ve binbaşı Mustafa Köroğlu'nun dosyaları ayrılırken, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile üsteğmen Orhan Arı'nın beraatine hükmedildi. Dava dosyası, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 sanığa verilen cezaların onanması, 2 sanığa verilen beraat kararının ise bozulması yönünde görüş bildirdi. Başsavcılığın tebliğnamesinde, beraat eden sanıklardan Ertürk Murat Cansaran'la ilgili tespitler ve deliller dikkat çekti. Tebliğnamede, Cansaran'ın darbe girişimi sırasında tabur komutanı olan Zafer Gümüş ile birlikte hareket ettiği, gece boyunca gidilen tüm yerlere Gümüş ile birlikte gittiği, tüm icrayı da bizzat Gümüş ile birlikte yaptığı, diğer sanıkları da yönlendirdiği dile getirildi.

Tebliğnamede, Cansaran'ın dava dosyasında yer alan Telegram yazışmalarına da dikkat çekildi. Bu yazışmalarda Cansaran'ın "Abi ben İstanbul'dayım. Darbe yapılıyor. Yeter, anlayın ciddiyeti", "Arkadaşlar sıkıyönetim ilan edildi anlayın, tutukluları bekliyorum" şeklinde yazışmaları olduğuna vurgu yapıldı.

MÜHİMMAT YÜKLETTİ

Cansaran'ın ayrıca saat 02.00 sıralarında 40 km menzili bulunan 4 K/M fırtına obüslerine uçaksavar mühimmatı yükleterek, kendisinin kullandığı Land aracın eskortluğunda mühimmatı karargahta 1 nolu nizamiye bölgesine doğru götürdüğü vurgulandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu deliller ışığında beraat eden sanıklar hakkındaki kararın yetersiz ve hatalı değerlendirildiği yönünde görüş bildirip, beraat hükmünün bozulmasını talep etti. Ayrıca sanıkların, görev ve yetkileri olmadığı halde Tümamirali alıkoydukları anlatıldı.

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