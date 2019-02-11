FETÖ'cü öğretmen yakalandı
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.Ç., polis ekiplerince yakalandı.
Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı infaz ekibi, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.Ç.'nin yakalanması için bugün Atatürk Mahallesi'ndeki eve operasyon yaptı. Operasyonda, 3 yıl önce öğretmenlikten ihraç edilen C.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ç, tutuklandı.
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