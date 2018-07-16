FETÖ'cü militan alçaklıkta sınır tanımadı
FETÖ kampı önünde toplanan Türklerin gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler FETÖ militanları tarafından provake edilmeye çalışıldı. İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulması üzerine ise "hangini söyleyeyim." diye yanıt verdi.
Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provakatif sözler kullandı. AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.
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