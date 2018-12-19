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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-İHA
19.12.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın küstah sözleri hakkında soruşturma

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FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın küstah sözleri hakkında soruşturma

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü davasında yargılanan FETÖ’cü imam Kemal Batmaz’ın “Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz” şeklindeki tehditleri nedeniyle Batmaz hakkında soruşturma başlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz, duruşma düzenini bozduğu için kendisini uyaran cezaevinin güvenliğinden sorumlu albayı, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz." diyerek tehdit etti.

Sözde imam Batmaz'ın tehditlerinin yanı sıra, istediği zaman diğer sanıkları harekete geçirerek duruşmanın düzenini bozacağına ilişkin ifadeleri, jandarma görevlilerince tutanağa geçirildi.     

Adli makamlara gönderilen tutanağa göre, Batmaz, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devem edilen davanın, 14 Aralık'taki duruşmasında gösterilen yere oturmayı reddetti.     

Duruşma salonunun arka tarafına geçmek isteyen Batmaz, sanık sayısının fazla olması nedeniyle söz konusu yerde boş sandalye olmadığını söyleyen görevlilere, "Keyfi muamele yapıyorsunuz, ben burada oturacağım." diye bağırdı.     

Duruşma görevlisi jandarma, Batmaz'a, duruşmanın düzenini bozmaması ve gösterilen yere oturması uyarısını tekrarladı.     

Davanın diğer sanıkları da Batmaz'ı uyaran görevlilere bağırarak, fiili müdahalede bulunmak istedi.     

Duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu'nun müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.     

"HAREKETE GEÇTİĞİMDE NE OLACAĞINI GÖRECEKSİN" TEHDİDİ     

Albay Hekimoğlu, duruşmanın sonunda, mahkemenin düzenini ve güvenliğini bozacak provokasyonlardan kaçınması için Batmaz'ı uyardı.     

Batmaz da kendisine yasaları hatırlatan Albay Hekimoğlu'na yüksek sesle "Ben kurallara uyuyorum ancak her şeyime karışıyorsunuz. Provokasyon böyle olmaz, ben provokasyon yaptığımda salonda neler olacak, göreceksin." karşılığını verdi.     

Albay Hekimoğlu'nun "Ne olacak?" sorusu üzerine Batmaz, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz." diye tehditte bulundu.     

Batmaz'ın tehditleri ve istediği zaman diğer sanıkları harekete geçirebileceğine ilişkin ifadeleri hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Müdürlüğünce de idari işlem başlatıldı. 

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