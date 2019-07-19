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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA) - CEMİL MURAT BUDAK
19.07.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası

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FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektubu duruşma salonundaki diğer sanıklara atarken yakalanan sivil imam Kemal Batmaz, "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçundan 19 gün hücre cezasına çarptırıldı. Ankara Batı 1. İnfaz Hakimliğinin hücre cezasına yapılan itiraza ilişkin kararında, "Kemal Batmaz, mektubunda olayları safahatıyla anlatırken örgütü satmadığını, sadık olduğunu ifade etmekte ve bağlılığını bildirmektedir" tespitinde bulunuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz, cezaevinde örgütün eğitim ve propaganda faaliyetlerini yaptığı gerekçesiyle 19 gün hücre cezasına çarptırıldı.     

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25 Ocak'taki duruşmasında sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada sivil imam Batmaz ancak mercekle okunabilecek şekilde küçük harflerle yazdığı mektubu tutukluların bulunduğu bölüme attı.     

Bu sırada eski binbaşı Fatih Çolak ve astsubay Hamit Çıplak, önlerine düşen mektubu almak için hamle yaptı ancak durumu fark eden jandarma, mektuba el koyarak tutanak tuttu.     

Sivil imam Batmaz tarafından FETÖ elebaşı Gülen'e yazıldığı tespit edilen mektupta, "Muhterem efendim, ABD'den gelen heyetle alakalı bir arzda bulunmak istiyorum." ifadesi dikkati çekti.     

Batmaz, mektubunda örgüt elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda cumhuriyet savcıları tarafından alınan ifadesine değindi.     

Batmaz, mektubunda savcıların "Gülen'i tanıyor musun? Darbeye etkisinin olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna, "Tanımıyorum. Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler." şeklinde cevap verdiğini belirtti.     

Sivil imam Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubun sonunda "Efendim, basında terörün finansmanı ile alakalı haberler gerçek dışı. Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum." ifadesi yer aldı.      

Tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Kemal Batmaz hakkında disiplin soruşturması başlattı.     

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Batmaz, mektupta yazılanları daha önce mahkemedeki savunmasında dile getirdiğini öne sürerek, bunların herkese mal olmuş bilgiler olduğunu savundu.     

Duruşma salonunda ele geçirilen metinde değişiklik yapılmış olabileceğini ileri süren Batmaz, yazının başına "Muhterem efendim", sonuna da "Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum" cümlelerinin başkaları tarafından eklendiğini iddia etti.     

Cezaevi Disiplin Kurulunun soruşturması sonucunda "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçunu işlediği belirlenen Kemal Batmaz, 19 gün hücre cezasına çarptırıldı.     

Batmaz, cezaya karşı Ankara Batı 1. İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.     

CEZAEVİNDE DE FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ     

İnfaz Hakimliği, konunun aydınlatılması ve yazının kime ait olduğunun tespiti için Batmaz'ın el yazısı örneklerini İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi. İncelemeler sonucu mektubun baştan sona Kemal Batmaz'ın el ürünü olduğu tespit edildi.     

İtiraza ilişkin kararda, Adli Tıp Kurumundan gelen raporla değerlendirildiğinde sanık hakkındaki uygulamanın ceza infaz kurumu kurallarına uygun olduğu kaydedildi.     

Batmaz'ın eylemlerinden ötürü pişman olmadığı, cezaevinde terör örgütünün eğitim ve propaganda faaliyetini sürdürdüğü belirtilen kararda, şu tespitlerde bulunuldu:     

"Tutuklunun örgüt içindeki konumunun üst düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Mektup, tutuklulunun Türk ve ABD yetkilileriyle görüşmesi sonrasında muhtemelen örgütün duyacağı rahatsızlığı gidermeye yöneliktir. Kemal Batmaz, mektubunda olayları safahatıyla anlatırken örgütü satmadığını, sadık olduğunu ifade etmekte ve bağlılığını bildirmektedir.     

Yargılama safahatında alınan Adli Tıp Kurulu raporuyla da yazının Kemal Batmaz'ın el ürünü olduğu ispatlandığından, FETÖ'nün halen Fetullah Gülen tarafından yönetildiğine dair Türkiye Cumhuriyeti'nin tezi ispatlanmıştır."     

Kemal Batmaz'ın 143. Filodaki görüntüleri
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