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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
13.11.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

FETÖ'cü iş adamının gelini gözyaşlarına boğuldu: Fethullah Gülen'den nefret ediyorum

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FETÖ'cü iş adamının gelini gözyaşlarına boğuldu: Fethullah Gülen'den nefret ediyorum

Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü ve Aliye Boydak’ın oğlu Erol Boydak’ın eşi Ebru Boydak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada beraat etti. Sanık Ebru Boydak, “FETÖ’den ve elebaşı Fetullah Gülen’den nefret ediyorum, hayatımın sonuna kadar nefret edeceğim” dedi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ebru Boydak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı, mütalaasında hakkında tanık beyanları ve Bank Asya hesabı olduğu iddiaları ile yargılanan tutuksuz sanık Ebru Boydak’ın, tanık beyanları dışında somut bir delil olmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.

Ebru Boydak gözyaşlarını tutamadı

Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü ve Aliye Boydak’ın oğlu Erol Boydak’ın eşi Ebru Boydak savunmasında, “O örgüt ile hiçbir zaman alakam olmadı. Ne abla, ne başka bir isimle içerisinde asla olmadım. Ben o adamı dinleyecek birisi değilim. Benim tamamen hayat görüşüme terstir. Ev hanımıyım, 3 çocuğum var, samimiyetime inanmanızı diliyorum. Kayseri gibi bir muhafazakar şehirde Atatürkçü bir insan olduğum için yadırganmıştım, şimdi FETÖ’den yargılanmak ağrıma gidiyor. FETÖ’nün en büyük mağdurlarından birisi biziz. FETÖ’den ve elebaşı Fetullah Gülen’den nefret ediyorum. Hayatımın sonuna kadar bu insanlardan nefret edeceğim. Vatanıma, milletime asla ihanet edecek bir şey yapmadım. Vicdanım rahat ama FETÖ ile şahsımın anılmasından çok rahatsızım” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Boydak, “Hiçbir zaman vatanına, milletine ihanet eden birisi olmadım, olmayacağım da. Gerçekten beni bu utançtan kurtaracağınıza inanıyorum. İlaçlarla ayakta durabiliyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ebru Boydak’a delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Boydak, karar sonrası büyük sevinç yaşadı. Öte yandan yargılandıkları mahkemece Şükrü Boydak ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 10 yıl, eşi Aliye Boydak ve oğlu Erol Boydak ise aynı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezaları almışlardı.

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