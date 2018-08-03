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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA - İSTANBUL
03.08.2018 - 22:30, Son Güncelleme:

FETÖ’cü iddiası 2014’te söylenmiş

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FETÖ’cü iddiası 2014’te söylenmiş

15 Temmuz‘dan sonra firar eden FETÖ imamı Adil Öksüz’ü arayan özel ekibin başındayken tutuklanan eski Sakarya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz’ün FETÖ’cü olduğuna dair 2014’te verilen bir ifade ortaya çıktı. FETÖ dosyalarına giren bu ifadede Özoğluöz’ün, Fetullah Gülen’in Altunizade’deki merkezine getirilen isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

ESKİ komiser Tamer Topsakal, 25 Kasım 2014’te Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ‘müşteki’ sıfatıyla ifade verdi. Eski bir FETÖ mensubu olduğunu söyleyen Topsakal, örgütün talimatlarını yerine getirmediği için kumpasla 2004’te Emniyet’ten ihraç edildiğini ve bildiklerini anlatmak istediğini belirtti. Topsakal, 98 sayfalık ifadesinde ABD’de firari olan Emre Uslu’nun da aralarında olduğu FETÖ’cü polislerin ismini verdi, faaliyetlerini anlattı, imamlarını deşifre etti. Topsakal’ın ismini verdiği FETÖ’cü polislerinden biri de Ercan Özoğluöz’dü. FETÖ’nün emniyet içindeki yapılanmasında beraber bulunduklarını söyleyen Topsakal, ifadesinde Özoğluöz’den beş kez söz etti.

Topsakal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ifadesinde verdiği FETÖ’cü isimlerin çoğunun görevde olduğunu, hatta FETÖ operasyonlarını yöneten birimlerde görev aldığını belirterek 1 Aralık 2017’de ek ifade verdi. Topsakal ifadesinde, “2014’teki ifademde geçen isimlere ilişkin soruşturma yapılmamıştır. İfadem Personel Daire Başkanlığı dahil olmak üzere merkez teşkilatına iletilmiştir. İfademdeki FETÖ üyesi emniyet müdürlerini içeren listenin, 2015’te terfi kurulu toplanmadan önce teslim edildiği ancak tamamına yakınının terfi ettirildiği bilinen bir gerçektir. Bu durum örgütün kripto unsurlarının hâlâ faaliyet gösterdiğinin en açık delilidir” dedi. Topsakal’ın sözlerinin doğruluğu geçen ay ortaya çıktı. Darbe girişiminden sonra Adil Öksüz’ü aramak için oluşturulan ekibin başına getirilen Özoğluöz, FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile tutuklandı.

RÜTBEYİ GÜLEN’DEN ALMIŞ

Eski komiser Topsakal, ifadesinde Özoğluöz’ün, polis koleji hazırlık D sınıfı kaynaklı FETÖ’cüler listesinde olduğunu, cemaat toplantılarına gittikleri devreleri arasında yer aldığını aktardı. Topsakal ayrıca, 1997’de polis kolejinden mezun olmalarının ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in İstanbul’da kaldığı Altunizade’deki merkeze giderek okunmuş rütbeleri elinden alan isimlerden birinin de Özoğluöz olduğunu söyledi. Özoğluöz’ün Ankara Emniyet Müdürlüğü Personel Şube’de görevlendirildiğini, çok fazla İngilizce bilmemesine rağmen sınavı kazanarak ABD’ye yüksek lisansa gittiğini anlatan Topsakal’ın ifadesi, FETÖ soruşturması yapan tüm birimlere gönderildi. Hatta, Ankara’da hazırlanan çatı iddianamesinde bile yer aldı.

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