FETÖ'cü general gitti böyle oldu! 'Cudi Zaza' öldürüldü, 'Türk Tarık' panikte

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'cü general gitti böyle oldu! 'Cudi Zaza' öldürüldü, 'Türk Tarık' panikte
GeriGündem FETÖ'cü general gitti böyle oldu! 'Cudi Zaza' öldürüldü, 'Türk Tarık' panikte
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
17.07.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

FETÖ'cü general gitti böyle oldu! 'Cudi Zaza' öldürüldü, 'Türk Tarık' panikte

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'cü general gitti böyle oldu! 'Cudi Zaza' öldürüldü, 'Türk Tarık' panikte

Bölücü terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında operasyonlar devam ediyor. Son 4 yıldır PKK’nın ağır darbe aldığı operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 6 PKK’lı ise sağ ele geçirildi. 22 kişilik Karadeniz grubundan geriye 4 PKK’lı kaldı. FETÖ’den tutuklanan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun ardından PKK’ya karşı Doğu Karadeniz’de mücadelenin sıklaşması ve sonuç alınması dikkat çekti.

Doğu Karadeniz’de son 4 yılda 12 terörist etkisiz hale getirildi, 6 PKK’lı ise sağ yakalandı. 22 kişilik Karadeniz grubundan geriye 4 PKK’lının kaldığı belirtildi.

5 Temmuz 2016 günü Giresun’un Alucra ilçesi ile Yağlıdere ilçesi kırsalı Tohumluk Yaylası'nda düşen askeri helikopterden yaralı kurtulan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tedavi gördüğü hastanede FETÖ’den tutuklanan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun ardından PKK’ya karşı Doğu Karadeniz’de mücadelenin sıklaşması ve sonuç alınması dikkat çekti. FETÖ’den tutuklanan Doğru’nun ardından Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Saraç atandı. Tuğgeneral Saraç koordinesinde asker Doğu Karadeniz’de PKK’yı adeta bozguna uğrattı.

'CUDİ ZAZA' ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz gün Gümüşhane ile Giresun sınırında çıkan çatışmada öldürülen iki PKK’lıdan birinin örgütün sözde Karadeniz, yani ‘Botan’ vadisi lideri ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı. Kırmızı listedeki PKK’lının başına ise tam 4 milyon lira ödül konulmuştu.

İstihbarat raporlarına göre 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit edilmesi, 2012 yılında Bingöl'de Sikorsky S-70 helikopterinin düşürülüp 1 askerin şehit edilmesi eylemlerinin sorumlusu olarak aranan terörist Mehmet Yakışır'ın 2013'te Kuzey Irak'taki ‘Metina Kampı'na gittiği ve burada liderlik, komutanlık ve örgüt içi faaliyet eğitimi aldığı ortaya çıktı. Yakışır’ın daha sonra ‘Zeynel’ kodlu komuta telsizini alarak ‘Cudi Zaza’ kod adı ile 2015 yılında Doğu Karadeniz, yani örgüt içinde ‘Botan’ eyaleti sorumlusu olarak gönderildiği belirlendi. Mehmet Yakışır’ın Diyarbakır’da şehit edilen polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'a saldırı gerçekleştiren PKK’lılar Mahsun Gürkan, Uğur Yakışır ve Süleyman Yakışır’ın dayısı olduğu ortaya çıktı. Yakışır’ın yeğenleri, Diyarbakır’daki Sur harekatında ölü olarak ele geçirildi.

'TÜRK TARIK' PANİKTE

Güvenlik güçleri kaçan diğer PKK’lıların yakalanması için yaylalar bölgesine çıkartma yaptı. Aralarında yaralı ya da yaralıların da olduğu telsiz konuşmalarına yansıyan 4 kişilik terörist gruba ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in liderlik yaptığı öğrenildi. Barış Öner ise aranan turistler listesinde ‘kırmızı’ grupta yer alıyor. PKK’ya karşı verilen mücadele sonucunda Doğu Karadeniz’de 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Ordu kırsalında 7, Giresun kırsalında 3, Gümüşhane kırsalında 2 örgüt üyesi çıkan çatışmalarda öldürüldü. Düzenlene operasyonlarda Giresun’da 2 PKK’lı teslim olurken, 4 PKK’lı ise düzenlenen operasyon sonucu Espiye ilçesinde yakalandı.

Öte yandan, ‘Zigana’ kodlu telsizi kullanan ‘Rojhat Ankara’ kod adlı PKK’lı Rahman Sümer ve yakın adamı ‘Rızgar Çölemerg’ kod adlı Reşat Ertuş’un ise bölgeden yaz başında gönderildiği öğrenildi. Örgüt içinde daha önce de sorun çıkarttığı telsiz konuşmalarına yansıyan Rahman Sümer’in kendi başına hareket ettiği ve öldürülen sözde bölge sorumlusu Mehmet Yakışır’ın emirlerine uymadığı için bölgeden gönderildiği değerlendiriliyor.

FETÖcü general gitti böyle oldu Cudi Zaza öldürüldü, Türk Tarık panikte

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.07.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FETÖ'cü general gitti böyle oldu! 'Cudi Zaza' öldürüldü, 'Türk Tarık' panikte

"Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor"

Son dakika gelişmesi... 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

'Son alo'da inanılmaz olay... Sahte polisi de dolandırdılar