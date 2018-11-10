FETÖ’cü eski savcı: Bari avukatlık yapayım
FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski savcı Ferhat Sarıkaya’nın, hakkında yapılan disiplin soruşturması sürecinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na verdiği savunması ortaya çıktı.
Sarıkaya, korktuğu için bildiklerini 15 Temmuz darbe girişimine kadar anlatmadığını da iddia etti. Sarıkaya, FETÖ’nün ilk kumpası olan Şemdinli iddianamesinde, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Büyükanıt’ı terör örgütü lideri olarak suçlamıştı. Savunma şöyle:
- “Soruşturmaya başladıktan sonra daha önce tanımadığım Ağır Ceza Başkanı İlhan Kaya, bana yakınlaşmaya başladı. İlhan Kaya, Büyükanıt’ın isminin soruşturmada geçmesinin, ülkemizin geleceği için hayırlı olacağını, ismi geçerse darbe yapamayacağını, Genelkurmay Başkanı olamayacağını söylüyordu.
- Büyükanıt’ın Şûra’dan önce Genelkurmay Başkanlığı açıklandı. Bu anlamda mağduriyet yaşamadı.
- Heyecanım ve gençliğimin ve tabii ki bu terör örgütünün kurbanı oldum. Yapılan iyi niyetli hata idi.
-FETÖ ile anılmam, ben ve ailem için utanç kaynağıdır. Ben bu ağır ithamla ve yükle asla yaşayamam.
-Hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını arz ediyorum. Sayın Kurulca meslekte kalmam uygun görülmediği takdirde en azından avukatlık yapabilmek için meslekten çıkarma cezası verilmeksizin istifa etmeye imkân tanınmasını talep ediyorum.”
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