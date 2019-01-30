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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

FETÖ'cü eski istihbaratçının eşi de "kriptolu" haberleşmiş

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FETÖ'cü eski istihbaratçının eşi de "kriptolu" haberleşmiş

Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hüküm giyen eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in eşi Hacer Şimşek hakkında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" ve "Kakao Talk" kullandığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan 63 sayfalık iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli savunması, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin ByLock sorgu raporu, ByLock tespit ve değerlendirme tutanakları, arama ve el koyma kararı, nüfus ve adli sicil kayıtlarının yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Şimşek hakkında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kriptolu haberleşme programlarına 'hacer1826' kullanıcı adıyla giriş yaptığının belirtildiği iddianamede Hacer Şimşek'in örgütten talimat aldığı, sosyal ilişkilerinde örgüt hiyerarşisi içerisinde tepeden tabana yönelik talimatlara uyduğu, örgüt faaliyetlerini desteklediği aktarılıyor.

Hacer Şimşek'in yargılanmasına 11 Şubat tarihinde başlanacak.

Şimşek, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 16 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınmış aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Öte yandan Şimşek'in eşi eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek de cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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