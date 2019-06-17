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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

FETÖ'cü Enes Kanter'in babası yarın hakim karşısına çıkacak

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FETÖ'cü Enes Kanter'in babası yarın hakim karşısına çıkacak

NBA'de oynayan FETÖ firarisi basketbolcunun babası eski öğretim üyesi Mehmet Kanter'in ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak.

NBA'de oynayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in babası eski öğretim üyesi Mehmet Kanter, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan davada yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.     

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden ihraç edilen Kanter, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanacak.     

İddianamede, sanığın Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), KHK ile ihraç edildiği İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Van 100. Yıl Üniversitesinde örgüt adına eylemlerde bulunduğu, NKÜ'de örgüt içinde "imam" olarak görev yapan örgüt mensuplarına yüksek lisans kadrosu açtığı belirtiliyor.     

İddianamede "Şüphelinin diğer FETÖ şüphelileri ile irtibatına dair tespitler" başlığıyla yer alan bölümde şu tespitlerde  bulunuluyor:     

"Şüphelinin, 127 FETÖ şüphelisi ile görüşmüş olduğu, bunlardan 54'ünün ByLock kullanıcısı olduğu, bu suretle şüphelinin olağanın çok üzerinde bir sayı ve farklı meslek gruplarındaki FETÖ irtibatlı kişilerle görüşmesinin olması karşısında, şüphelinin FETÖ ile organik bağının ortaya çıktığı kabul edilmiştir.     

Şüphelinin FETÖ mahrem yapılanması içindeki silsile eylem ile üniversitede göreve getirilmek suretiyle örgüt ile organik iradi bağını ve bu bağa ilişkin kastını ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde şüphelinin silahlı terör örgütünün ideolojisini benimsediği, eylem ve faaliyetlerinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk bulunduğu görülmekle şüphelinin silahlı terör örgütü FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil bir örgüt üyesi olduğu anlaşılmıştır. "     

İddianamede, sanık Mehmet Kanter'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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