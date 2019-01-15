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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

FETÖ’cü Enes Kanter’e iki şok birden

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FETÖ’cü Enes Kanter’e iki şok birden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında iade talepnamesi düzenledi ve kırmızı bülten başvurusunda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında flaş iki başvuru yaptı.

Başsavcılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu bilinen Enes Kanter hakkında iade talepnamesi düzenledi ve kırımızı bülten çıkarılması için başvuru yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iade talepname yazısında, FETÖ anlatıldı. Örgütün 15 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 250 vatandaşımızın şehit edildiği kanlı darbe girişiminin sorumlusu olduğu kaydedildi.

Enes Kanter'in sosyal medya hesabından Fethullah Gülen'e methiyeler dizdiğine yer verilen talepnamede, Kanter'in sosyal medyada Fethullah Gülen'i "Hocaefendi"diye andığı, örgütü de "hizmet" olarak nitelediği kaydedildi.

Kanter'in ayrıca örgütün yurtdışı yapılanması çerçevesinde bulunan bazı okullarını ziyaret edip buralardaki toplantılar katıldı, mali destek sağladığı da kaydedildi.

Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen talepnamede, şüpheli hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için ululslararası sözleşmeler gereği Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Enes Kanter hakkında hazırlanan Kırmızı Bülten formunda da benzer ifadelere yer verildi. Kanter'in terörist başı Gülen için sosyal medyadan yazdığı methiyeler Kırmızı Bülten Formu'nda sıralandı. Bir mesajda Kanter'in terörist başı Fethullah Gülen için, "assanız da kesseniz de öldürseniz de vallahi billahi tallahi ne hocaefendiyi ne de bu hizmeti bırakıyorum" dediği kaydedildi.

Kırmızı Bülten Formu yazısında, Enes Kanter'in örgütün yurtdışı yapılanması kapsamında çeşitli toplantılara katıldığı, örgüte yüklü meblağlarda yardımda bulunduğu kaydedildi. Yazıda Kanter hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Başvurular, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Yakalama kararı ve Kırmızı Bülten formunu bakanlığa gönderen savcılık, Kanter hakkında yakalama kararı çıkarılan suçlar kapsamında kırmızı bülten çıkarılması gerektiğini kaydetti. Bakanlık, "silahlı terör örgütü üyeliği" kapsamında İnterpol'e kırmızı bülten başvurusu yapacak.

 

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