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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 00:01, Son Güncelleme:

FETO'cü 'Danny Necimo'ya bir taciz suçlaması daha... Gerçek kimliğini böyle gizlemiş

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FETO'cü 'Danny Necimo'ya bir taciz suçlaması daha... Gerçek kimliğini böyle gizlemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki sözleşmeli okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Arts and Science Charter School) eski müdürüne, "cinsel taciz" suçlamasıyla 2'nci bir kadın çalışan tarafından dava açıldı.

Yerel Paterson Times gazetesinin New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberinde, New Jersey eyaletinin Paterson şehrindeki FETÖ okulunda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmış B.B'nin, eski okul müdürü Danny Necimo hakkında kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Gerçek adı "Doğan Necimoğlu" olan, ancak Türk kimliğini gizlemek için "Danny Necimo" ismini kullandığı belirtilen Necimo, ilk olarak mart ayında okulda resepsiyon görevlisi olarak çalışan J.R. adlı bir kadın tarafından sözlü ve fiziki "cinsel taciz" suçlamasıyla haberlere konu olmuş, bunun üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

14 Mayıs'ta mahkemeye sunulan yeni dava dilekçesinde, B.B'nin, Necimo'nun ilgisini çekmek veya onu cesaretlendirmek için hiçbir şey yapmadığı halde defalarca cinsel tacize uğradığı kaydedildi.

FETOcü Danny Necimoya bir taciz suçlaması daha... Gerçek kimliğini böyle gizlemiş

B.B'nin, bir keresinde derse hazırlık yaptığı sırada Necimo'nun sınıfına girip kapıyı kapattığını ve masasına müstehcen hareketlerle oturarak, "kendisine striptizci arkadaşı olup olmadığını ve kendisinin de striptizci olup olmadığını sorduğu" belirtilen dava dilekçesinde, yaşanan diğer bir olay ise şöyle anlatıldı:

"Başka bir gün, okul çıkışında Necimo öğretmeni takip ederek, arabasına bineceği kapıyı engelledi ve 'Eşcinsel olup olmadığını anlamaya çalışıyorum, çünkü kısa saçlı kızlar genellikle eşcinseldir' diye konuştu. Fen öğretmeni ona eşcinsel olmadığını söylediğinde Necimo, müstehcen bir şekilde, 'Yani erkeklerden hoşlanıyorsun?' şeklinde karşılık verdi. Necimo, öğretmenin arabasına bineceği kapıyı engellemeye devam ederek, 'Ne tür erkeklerden hoşlanırsın? Sert erkekleri mi yoksa yumuşak erkekleri mi seversin? Sadomazoşit tarzda bağlanıp acı çekmekten hoşlanır mısın?' şeklinde sorular sordu. Necimo'nun şiddetli cinsel içerikli söylemleri öğretmeni rahatsız etti."

Dilekçede, Danny Necimo'nun B.B'ye öğrencilerinin önünde de uygunsuz iltifatlar yaptığı, bu davranışlarının da öğrenciler içinde ikili arasında bir ilişki olup olmadığı yönünde rahatsız edici şaka ve yorumlara yol açtığı kaydedildi.

Haberde, B.B’nin avukatı Anthony Bocchi'nin Necimo hakkında, "O asla okul ortamında çalışmamalı. Görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmekten aciz." değerlendirmesine de yer verildi.

FETOcü Danny Necimoya bir taciz suçlaması daha... Gerçek kimliğini böyle gizlemiş

Dava belgelerinde, Necimo'nun mesai saatleri dışında da tacizlerini sürdürdüğü, yine bir defasında B.B'yi hafta sonu doğum günü partisine davet ettiği, nazikçe reddetmesi üzerine de kendisine birçok öfkeli mesajlar gönderdiği, ayrıca "sarhoş" ve "çıplak" olduğu yönünde mesaj paylaşımları yapıp, cinsel ilişki için akşam saatlerinde Pensilvanya'daki evine gelmesini istediği yönünde bilgiler de yer aldı.

"ŞİDDETLİ ACI", "DUYGUSAL HASAR"

İlk önce 21 Ağustos 2014'de okulda fen bilimleri öğretmeni olarak işe başlayan B.B'nin Necimo'nun sürekli cinsel taciz ve istenmeyen hareketlerinden dolayı 23 Haziran 2017'de istifa etmek zorunda kaldığı da belirtildi.

B.B'nin yaşadığı tecrübelerin kendisinde "şiddetli acı", "duygusal hasar" ve "depresyona" neden olduğu, Necimo'nun eylemlerinin kendisini "aşırı aşağılanmış, mağdur edilmiş, utandırılmış ve duygusal olarak sıkıntılı" hissetmesine neden olduğu, bu nedenle Necimo ve FETÖ'nün bölgedeki okullarının çatı kuruluşu olan iLearn Akademi'den tazminat talep ettiği kaydedildi.

Haberde, Necimo ve iLearn Akademi Direktörü Nihat Güvercin'in iddialarla ilgili sorulara yanıt vermediği bildirildi.

Kamuya açık kaynaklarda Necimo'nun (Doğan Necimoğlu), Paterson Bilgi ve Teknoloji Sözleşmeli Okuluna 1 Ağustos 2015'te yıllık 91 bin dolar maaşla okul müdürü olarak başladığı, yine aynı okulda çalışan Semra Necimoğlu ile evli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca iLearn Akademinin internet sayfasında, Necimo'nun 2014'ten beri bu kurumda çeşitli görevlerde bulunduğu bilgisi de yer almıştı.

New Jersey'deki Türklerin yoğunlukla yaşadığı Paterson'ın merkezinde bulunan ve birçok Türk öğrencisi olan FETÖ'nün sözleşmeli eğitim kurumu Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulunda, anaokulundan 8'inci sınıfa kadar eğitim veriliyor.

FETO'NÜN ABD'DEKİ OKUL AĞI

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten sağlanan yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla da eleştiriliyor.

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