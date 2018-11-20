FETÖ'cü başsavcının attığı bilgisayardan çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'cü başsavcının attığı bilgisayardan çıktı!
GeriGündem FETÖ'cü başsavcının attığı bilgisayardan çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP (AA)
20.11.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

FETÖ'cü başsavcının attığı bilgisayardan çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'cü başsavcının attığı bilgisayardan çıktı!

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada FETÖ'nün talimatıyla dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, darbe girişiminin ertesinde hakim-savcılar lojmanına düzenlenen operasyonda polisi görünce pencereden attığı ve "çocuğunun uygunsuz sitelere girmesi nedeniyle mahcup olmamak için attığını" iddia ettiği bilgisayarda yapılan incelemede örgüt üye ve yöneticilerinin kullandığı "KakaoTalk" programının izine rastlandığı belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, sanığın polisi görünce pencereden attığı bilgisayarda yapılan incelemede örgüt üye ve yöneticilerinin kullandığı KakaoTalk programının izine rastlandığı kaydedildi.         

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, ihraç olmadan önce atandığı Gaziantep'te 15 Temmuz 2016'da nöbetçi savcı olan sanık Hüseyin Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı.     

FETÖ'nün yargı yapılanması hakkında bilgi verilen kararda, kamunun tüm alanlarında örgüte dokunan ya da dokunmaya teşebbüs edenlerin, bu yapının devlet içindeki gizli gücünün devreye girmesiyle adli ve idari soruşturmalara sindirildiği hatırlatıldı.     

Sanık Görüşen'in 1995'te ve meslek hayatında örgütsel toplantılara katıldığı, çocuğu örgütün eğitim birimi tarafından takip edilen hakim savcılar arasında bulunduğu, bu kapsamda örgüt üyeleriyle görüşmelerinin olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:          

"Örgütün 7 Şubat 2012 günü MİT soruşturmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendinden olmayan MİT yönetimini bertaraf etmek, MİT'i ele geçirmek, bir yandan da aynı soruşturmayla hükümetin Güneydoğu sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış sürecini durdurmak için yapılan planlı ve sistematik faaliyetler kapsamında MİT Kanununda yapılacak değişikliği beklemeden FETÖ/PDY mensubu savcılarla hareket ederek örgüt amaçları çerçevesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdığı anlaşılmıştır."     

Kararda, sanığın 16 Temmuz 2016'da hakim-savcılar lojmanına düzenlenen operasyonda polisi görünce pencereden attığı ve "çocuğunun uygunsuz sitelere girmesi nedeniyle mahcup olmamak için attığını" iddia ettiği dizüstü bilgisayar ile cep telefonunda yapılan incelemelere de yer verildi.       

Cep telefonunda yapılan incelemede FETÖ'nün medyası tarafından hazırlanan ve darbeyi çağrıştıran videonun bulunduğu, örgütün internet sitelerine birçok kez giriş yapıldığı ve en son 15 Temmuz 2016'da "fuat avni" hesabına girildiği ifade edilen kararda, şu bilgiler yer aldı:       

"Dizüstü bilgisayarda yapılan incelemelerde ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında ByLock dışında örgüt üye ve yöneticilerinin kullandığı bilinen KakaoTalk isimli programın kalıntılarına rastlanıldığı anlaşılmıştır. Yine örgüte ait yayın yapan internet sitelerine giriş yapıldığı ve bu sitelerde örgüt elebaşına ait haberlerin takip edildiği, örgütle irtibatlı ve örgüt lehine yazı yazan gazetecilerin yazılarının takip edildiği tespit edilmiştir."     

Sanık Görüşen, yargılandığı mahkemece 16 Temmuz'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.  

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

E-5 uyanıkları bu kez cezadan kurtulamadılar!

Şoke eden olay! 'Canlı yayında seninle öpüşeceğim, beğenilerimi çoğaltacağım'

Denizli'de düşen uçaktan acı haber

Vahşet