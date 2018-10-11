FETÖ yorumu: Bitti diyemem

Mehmet Yılmaz, FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem gören hâkim ve savcı bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bine yakın ihraca karar verdiklerini hatırlattı. Kurulda FETÖ nedeniyle işlemleri devam eden hâkim ve savcılar bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Şu anda hâlâ gelen şikâyetler var. Bunlar Teftiş Kurulu’na havale edildi, onların yürüttüğü soruşturmalar var” dedi.

ÜÇ YIL DEVAM EDECEK: Kaç hâkim ve savcıyla ilgili işlem yürütüldüğünün sorulması üzerine Yılmaz, şu anda tam sayı vermenin mümkün olamayacağını belirterek, şunları kaydetti: “Şunu diyemem; ‘bitti’. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Onlar hep değerlendiriliyor, soruşturuluyor. Sürekli çalışma var. Şimdi daha rahatız. Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kurulu’na veriliyor. Teftiş Kurulu delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurul’a indiriyoruz. Zaten Genel Kurul’daki iltisak ve irtibat noktasındaki yetki devam ediyor. Üç yıl devam edecek. ”

BYLOCK ÇÖZÜMLERİ GELİYOR: İhraç edilen hâkim ve savcıların soruşturmalarının, yargılamalarının devam ettiğini, onlarla ilgili sürecin kendi içinde işlediğini ifade eden Yılmaz, “Bizim yürüttüğümüz işlemler henüz görev yapan hâkim savcılarla ilgili. Bir itirafçı beyanı ortaya çıkıyor, beyanda çok ciddi birtakım suçlamalar ortaya çıkıyor. Bunun dışında ByLock çözümleri geliyor. ByLock çözümleri sonucu hiç kendi numarasıyla kullanmayan adamın ByLock kullanıcısı olduğu saptanıyor. Geldikçe süreç onlar yönünden de devam ediyor” diye konuştu.

KIDEMLİ HÂKİM-SAVCI SIKINTISI: Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adli yargıda 1957, idari yargıda 126 hâkim ve savcı adayının görev yerlerinin 16 Ekim’de çekilecek kurayla belirleneceğini, avukatlıktan geçirilen 400 hâkimin daha göreve başlayacağını bildirdi. Yılmaz, asıl sıkıntının kıdemli hâkim ve savcı sayısında olduğunu söyledi.