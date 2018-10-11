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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA/AA
11.10.2018 - 22:58, Son Güncelleme:

FETÖ yorumu: Bitti diyemem

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FETÖ yorumu: Bitti diyemem

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle halen işlemleri devam eden hâkim ve savcılar bulunduğunu belirterek, “Şunu diyemem; ‘bitti’. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. Sürekli çalışma var” dedi.

Mehmet Yılmaz, FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem gören hâkim ve savcı bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bine yakın ihraca karar verdiklerini hatırlattı. Kurulda FETÖ nedeniyle işlemleri devam eden hâkim ve savcılar bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Şu anda hâlâ gelen şikâyetler var. Bunlar Teftiş Kurulu’na havale edildi, onların yürüttüğü soruşturmalar var” dedi.

ÜÇ YIL DEVAM EDECEK: Kaç hâkim ve savcıyla ilgili işlem yürütüldüğünün sorulması üzerine Yılmaz, şu anda tam sayı vermenin mümkün olamayacağını belirterek, şunları kaydetti: “Şunu diyemem; ‘bitti’. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Onlar hep değerlendiriliyor, soruşturuluyor. Sürekli çalışma var. Şimdi daha rahatız. Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kurulu’na veriliyor. Teftiş Kurulu delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurul’a indiriyoruz. Zaten Genel Kurul’daki iltisak ve irtibat noktasındaki yetki devam ediyor. Üç yıl devam edecek. ”

BYLOCK ÇÖZÜMLERİ GELİYOR: İhraç edilen hâkim ve savcıların soruşturmalarının, yargılamalarının devam ettiğini, onlarla ilgili sürecin kendi içinde işlediğini ifade eden Yılmaz, “Bizim yürüttüğümüz işlemler henüz görev yapan hâkim savcılarla ilgili. Bir itirafçı beyanı ortaya çıkıyor, beyanda çok ciddi birtakım suçlamalar ortaya çıkıyor. Bunun dışında ByLock çözümleri geliyor. ByLock çözümleri sonucu hiç kendi numarasıyla kullanmayan adamın ByLock kullanıcısı olduğu saptanıyor. Geldikçe süreç onlar yönünden de devam ediyor” diye konuştu.

KIDEMLİ HÂKİM-SAVCI SIKINTISI: Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adli yargıda 1957, idari yargıda 126 hâkim ve savcı adayının görev yerlerinin 16 Ekim’de çekilecek kurayla belirleneceğini, avukatlıktan geçirilen 400 hâkimin daha göreve başlayacağını bildirdi. Yılmaz, asıl sıkıntının kıdemli hâkim ve savcı sayısında olduğunu söyledi. 

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