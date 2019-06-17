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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
17.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ uzmanına şantajdan dava

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
FETÖ uzmanına şantajdan dava

Adana'daki FETÖ yapılanmasının gizli tanığı ve ‘uzmanı’ olarak bir dönem TV programlarına katılan Tamer Barış Terkeşli hakkında parayla kurtulma furyası olarak nitelendirilen ‘FETÖ borsası davası’ açıldı. Terkeşli ve dört adamının, ‘Adın FETÖ’de gözaltı listesinde geçiyor’ diyerek, işadamlarından şantaj yoluyla para sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Adana 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın iddianamesine göre Terkeşli’nin ilk kurbanı, oto alım satımı yapan ve yarış atı bulunan B.D. oldu. Terkeşli ve adamı Nasrettin Yılmaz, minibüs durağı almak için B.D.’yi ikna ederek 2 milyon TL’sini aldı. Terkeşli ayrıca polise rüşvet vereceği iddiasıyla B.D.’ye iki altın tespih, dört bilezik, 48 bin liralık mobilya aldırdı ve dinleme cihazı için 50 bin lira aldı. B.D, dolandırıldığını anlayıp parasını isteyince iddiaya göre Terkeşli’nin “Haddini aşıyorsun, seni aldırtırım” tehdidiyle karşılaştı.

1.2 MİLYON TL İSTEDİ

Terkeşli’nin ikinci kurbanı mali müşavir M.Ü. oldu. Terkeşli’nin adamı Ahmet Duran Yaman, yerel basında 2016’da hakkında ‘kara kutu’ diye haber çıkan M.Ü.’yü bürosuna çağırdı. Büroda kendini istihbaratçı olarak tanıtan Terkeşli de vardı. Terkeşli, “Yakında alınacaksın. Gizli tanık olursan, operasyonu engelleyebilirim” dedi. Bir sonraki görüşmede ise “Yarın alınacaksın. Operasyon olmaması için görüşeceğim” diye haber verdi. Ünal, “Bir çözümü yok mu?” diye sordu. Terkeşli 1.2 milyon TL istedi. Ünal, parayı vermedi.

İddianameye göre A.K.B. de Tamer Barış Terkeşli’nin mağdurlarından. FETÖ’cü olduğu yönünde tweet atılan A.K.B.’ye telefon açan Terkeşli, “İstihbaratta çalışıyorum. Sen de gözaltına alınacaklar listesindesin. İsmini listeden çıkarabilirim” dedi. Başaran’ın “Nasıl olacak?” diye sorması üzerine Terkeşli, “Kıyıboyu’ndaki arsanı benim tanıdığım müteahhite ver” dedi. Hesaba göre Terkeşli’ye 350 daire verilecekti. Teklifi reddeden A.K.B., Haziran 2016’da tutuklandı.
Terkeşli’nin de aralarında bulunduğu beş sanık hakkında dolandırıcılık ve şantaj suçlarından dava açıldı. Terkeşli’nin firari olduğu bildirildi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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