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    FETÖ üyesi değil ama darbecileri engellemedi

    AA
    04.07.2018 - 22:43 | Son Güncelleme:

    Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada kararın gerekçesi açıklanırken, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu belirtildi.

    Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 76 sanıktan 19'una verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

    Kararda, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin sözde ‘yurtta sulh konseyi’ tarafından yayımlanan sıkıyönetim mesaj emrinde “2. Ordu Komutanlığı görevine devam” şeklinde tekrar görevlendirildiği, fiilen darbeye teşebbüs eylemi içinde oldukları anlaşılan eski tuğgeneraller Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş ile Albay Bahadır Erdemli’nin askeri nizama uygun şekilde Huduti'nin makam odasına girip çıktığı, Erdemli’nin "Başımıza geçerseniz mutlu oluruz" demesi üzerine teklifi reddettiği belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Gecenin devamında sanığın Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya'nın darbe teşebbüsünde aktif rol oynayan kişileri öldürmeyi teklif ettiği ancak sanığın sorunu kansız biçimde çözeceklerini söyleyerek ateş edilmesi için emir vermemiştir." 

    ‘BASİT BİR PROBLEM’

    Huduti’nin, dönemin Malatya Valisi’nin 2. Ordu bölgesinde bir sorun olup olmadığını sormasına rağmen “basit bir problem” varmış gibi lanse ettiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi: “Dönemin Van Jandarma Asayiş Komutanı İsmail Metin Temel’in telefonda, ‘Darbe karşıtı bildiri yayınlayalım’ dediği, kabul etmesine rağmen zamanında yayınlamadığı, bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olmamasına rağmen darbe teşebbüsünde aktif rol oynayanların etkisiz hale getirilmesi için zamanında etkin karar vermediği, böylelikle sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu kanaatine varılmıştır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Fetullahçı Terör Örgütü , son dakika , haberler
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