FETÖ üyesi 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ üyesi 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı
GeriGündem FETÖ üyesi 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
17.07.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

FETÖ üyesi 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ üyesi 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve bir kısmı ByLock kullandığı belirlenen ikisi tutuklu 17 sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mayıs ayında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece ikisi tutuklanan 17 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında yapılan tahkikat sonucunda bugüne kadar 267 kontörlü-sabit hat aramalarının bulunduğu ve 6 bin 980 saniye görüşme yapıldığı belirtildi.

Tutuklu sanıklardan Harun O. (30) hakkında 6 Ekim 2017'de "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na gelen ihbarı konu alan iddianamede, ihbarı yapan kişinin, sanık Harun O. hakkında, "Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmakta olan Harun O, 2007'de örgüt tarafından askeriyeye yerleştirilmiştir. Bu şahıs, örgüte üye kazandırmak için ailelere 'Çocuklarınızı lise 3'e kadar okutun. 4. sınıfta bize verin. Hangi mevkiye gelmesini istiyorsanız oraya getirelim' diyordu. Bu şahıs örgüte finansal destek de sağlanan toplantılara katılıyordu." iddiasında bulunduğu kaydedildi.

Bugüne kadar hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 140 ihbarın yapıldığı belirlenen sanık Harun O'nun iddianamede geçen ifadesinde, "Bazı arkadaşlarımız kendisini kurtarmak için bana iftira atmıştır. Mesleğimden ihraç edildim. Sabit hatlardan gelen aramalarla ilgili bir bilgim yok. O dönemlerde erler belki dışarıdan beni aramıştır. Protokol biriminde çalıştığım için birçok esnafla görüşür, hediyelik eşya alırdım. Onlar aramış olabilir." dedi.0 
Öte yandan Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve henüz mesleğinden ihraç edilmeyenlerin de içinde bulunduğu 17 sanığın ilk ifadelerine yer verilen iddianamede, tutuksuz sanıklardan Bayram G'nin (28) görevdeyken Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne 23 Ekim 2018'de kendiliğinden başvurarak bilgi sahibi olarak örgütle ilgili ifade verdiğine değinildi. 

Kabul edilen iddianamede, sanık Bayram G'nin Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, "Bu zamana kadar örgüte dair bildiklerimi anlatmak için sürekli yol aradım ama bulamadım. Çalışmış olduğum kurumda neredeyse her gün FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla birçok meslektaşım alınıyor. Örgütün hala askeriyede aktif olduğunu düşünüyorum. Çevremdeki insanlara güvenmiyorum. Sonuçta bu işlerden kaçışın olmayacağını düşünerek bir cesaretle tüm bildiklerimi size anlatmak için kendi rızamla geldim." şeklinde beyanda bulunduğu, söz konusu kurum içinden örgüte üye olduğunu düşündüğü isimleri paylaştığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin ardışık aramalarda son iki rakamı yer değiştirme, son üç rakamı yer değiştirme, telefon numaralarının son iki rakamını 100'e tamamlama, telefon numarasındaki herhangi bir sıradan bir rakamı artırıp eksilterek rehbere kaydetme gibi yöntemler kullandığı belirtildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir
Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Kendilerini dışarı zor attılar...
YKS sonuçları gece yarısı açıklandı
Çok acı haber! Henüz 18 yaşındaydı