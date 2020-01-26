FETÖ, TSK’ya böyle sızmış... 24 askeri sınavda ‘kodlama’ çıktı

BAŞTA Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmak üzere yıllarca sınav sorularını çalarak devlet kurumlarını ele geçiren FETÖ’nün, TSK’ya sızmak için askeri sınav mülakatlarında “kodlama” yöntemi kullandığı tespit edildi. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde görevli 3 albay, itirafçı olarak “FETÖ’nün askeri sınavlarda kodlama yaptığı, sınavlara giren örgüt üyesi adayların numaralarına göre seçildiği” yönünde ifade verdi. Bu ifadeler doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı çalışma başlattı.

KRİPTOLOJİ UZMANLARI ÇÖZDÜ

KOM Daire ekipleri, askeri sınavlarla ilgili geriye dönük inceleme yaparken, üniversitelerden “kriptoloji” konusunda uzman kişilerden de destek alındı. KOM Daire ekipleri ile kriptoloji uzmanlarının yaptığı çalışmalarda 24 askeri sınavda FETÖ’nün “kodlama” yöntemi kullanarak örgüt üyelerini TSK’ya yerleştirdiği belirlendi. Kodlamanın sınavlara göre değişiklik gösterdiği, bazı sınavlarda 6 basamaklı olan aday numarasının ikinci ve üçüncü basamaklarındaki rakamların toplamı, bazılarında ise aday numarasının son iki basamağındaki rakamlarla, TC kimlik numaralarının son iki rakamını kullanarak uygulandığı açığa çıkarıldı. Deşifre edilen “kodlama” uygulamasının ardından hazırlanan raporlar Ankara, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.

“Kodlama” ile örgüt üyesi adayların FETÖ’cü sınav komisyon görevlilerince tanınarak yüksek puan almaları ve sınavları kazanmalarının sağlandığı belirlendi. FETÖ’cü sınav komisyon üyelerinin bazılarının da yine TSK’ya “kodlama” yöntemiyle girdikleri ortaya çıktı.

F-16 PİLOTLARI DA KODLAMADA ÇIKTI

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı’nı bombalayan F-16 pilotu Müslim Macit’in de aralarında bulunduğu 36 F-16 pilotunun, FETÖ’nün “kodlama” yöntemiyle TSK’ya girdiği belirlendi. Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin yargılanan 475 şüphelinin 322’sinin de kodlama yöntemiyle TSK’ya sızdığı öğrenildi.

DONANMA’DA GİRENLERİN % 99’U ÖRGÜTTEN

FETÖ’nün kodlama yöntemiyle TSK’ya sızmasının en yoğun olduğu dönemin kumpas davaları Balyoz ve As keri Casusluk’tan sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Özellikle Balyoz kumpas davasıyla TSK’ya sızmak için kendine alan açan FETÖ’nün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef aldığı belirlendi. Deniz Kuvvetleri’ne giriş için 2013 yılında yapılan mülakatta başarılı olan 786 adayın 766’sının kodlama ile kazandığı ve örgüt üyesi olduğu; kesin kayıt yaptıran 213 adaydan sadece 2’sinin örgütle bağlantısının bulunmadığı belirlendi. 2013 ve 2014’te sınavları kazanarak kesin kayıt yaptıranların yüzde 99.06’sı kodlama yöntemiyle TSK’ya girmiş.