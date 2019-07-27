‘FETÖ tipi yapılanma’
ADNAN Oktar, yönettiği suç örgütüne yönelik 3908 sayfalık iddianamede hukuki olarak 22 maddede anlatılırken FETÖ tipi bir yapılanmaya gittiği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameden bazı bölümler şöyle:
MASAK tarafından gönderilen verilere göre Oktar’ın bugüne kadar bir bankacılık işlemine rastlanmadı. 11 kredi kartından 10’unda meslek bölümünde ‘Esnaf’ yazısı yer aldı. Adına tapu kaydı yok.
Askerliğini bedelli er olarak yapmıştır. Oktar’ın, 25. Dönem, 26. Dönem, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 12. Cumhurbaşkanı Seçimi, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi ve 2017 Halkoylaması seçimlerinde oy kullanmadığı tespit edilmiştir.
Adnan Oktar tarafından 1994’te örgütün dışarıya açılması yönünde talimat verilmiştir. Örgüt liderinin talimatıyla kurulan şirketlerden Maye Grup Çelik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Hayçelik Metal Ürünleri Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Saytrans Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. vasıtasıyla uluslararası gümrük usulsüzlükleri gerçekleştirilerek ‘nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi yok etmek ve kaçakçılık’ suçları işlenmek suretiyle elde edilen gelir örgüte aktarılarak ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak’ suçunun işlendiği anlaşılmıştır.
1999’da yapılan polis operasyonundan sonra örgüt yönetici ve üyeleri arasında iş bölümü yapıldığı, ‘emniyet imamı’, ‘adliye imamı’, ‘hukuk imamı’, ‘para imamı’, ‘hukuk grubu’, ‘kız getirme grubu’, ‘ticari işler grubu’, ‘kitap yazma grubu (propaganda)’ iş bölümlerinin yapıldığı anlaşılmıştır.
Yine aynı operasyon sonrasında FETÖ benzeri hücre tipi yapılanmaya geçildiği, örgüt üyelerinin yerleştikleri örgüt evlerinde sorumluların belirlendiği, bu evlerin giderlerinin örgüt fonundan finanse edildiği anlaşılmıştır.
Adnan Oktar’ın suç örgütü lideri olarak FETÖ silahlı terör örgütü ile organik olarak üyelik şeklinde bir bağ teşkil etmese de yardım etme şeklinde eylemlerinin olduğu tespit edilmiştir. Örgüt üyesi olan şüpheliler Bora Yıldız ve Mehmet Ender Daban’a ait dizüstü bilgisayarın imaj raporuna göre FETÖ iltisaklı Herkül.org sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyalarının bahse konu bilgisayarda yer aldığı ve FETÖ üyesi Yasin Yalçınkaya’ya ait yetkilendirme bilgileriyle herkül.org sitesi mobil uygulamasının Adnan Oktar suç örgütünün yardımıyla App Store’a yüklenilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
Bunun yanında 17/25 Aralık darbe girişimi öncesinde ABD’de faaliyet gösteren FDD isimli düşünce kuruluşunun üyesi olan Jonathan Schanzer’in Türkiye’de Adnan Oktar suç örgütü tarafından misafir edildiği, Adnan Oktar ile görüştüğü, bu şahsın ABD’deki Hakan Atilla davasında bilirkişi olarak görevlendirilmiş olduğu dikkate alındığında, suç örgütü lideri olan Adnan Oktar’ın FETÖ lehine faaliyette bulunduğu değerlendirilmiştir.
Örgüt lideri Adnan Oktar ile örgüt yöneticilerinin üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek FETÖ silahlı terör örgütüne yardım ettikleri değerlendirilmiştir.”
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