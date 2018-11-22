FETÖ taktikleri: Eşine söyleme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ taktikleri: Eşine söyleme
GeriGündem FETÖ taktikleri: Eşine söyleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ÇETİN AYDIN - İSTANBUL
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ taktikleri: Eşine söyleme

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
FETÖ taktikleri: Eşine söyleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.A.’nın ByLock incelemesinde, ‘Tedbiri 16’ya hızı 32’ye katlayalım’ başlıklı, polis takibi ve operasyonlarına karşı yapılması ya da yapılmaması gerekenlerin sıralandığı 25 maddelik mesaj deşifre edildi.

H.A.’nın geçtiği mesajdaki FETÖ taktiklerinden bazıları şöyle:

Toplantı yeri sadece toplantıya katılacak kişilere bildirilmeli.

Toplantıya katılacak kişiler eşleri dahil toplantı yerini kimseye söylememeli.

Toplantı yeri mimli yer olmamalı, mümkünse güvenilir tanıdıkların iş yeri veya evi olabilir.

Eğer toplantı esnafın mekânında ise çalışanlara veya komşulara dikkat edilmeli.

700 METRE KURALI

Toplantımızın makul bir gerekçesi olmalı. Tanıtım, kurs, altın günü, ürün tanıtım toplantısı süsü verilmeli.

Mümkünse araçsız gidilmeli, araçla gidildi ise uzağa park edip yürümeli (Minimum 700 metre kuralı)

Data hattı sadece sekreter getirmeli, aynı adresten 6-7 data hat sinyal vermemeli.

Toplantıya gidilirken GSM yanınızda ise uçak moduna alma veya kapatma sağlıklı değil, onun yerine batarya çıkarma veya hattı çıkarma daha sağlıklı.

Toplantı mekânına yaklaşıldığında biraz geçerek veya binanın etrafından dolaşarak fiziki takip var mı kontrol edilmeli.

KÂĞIT, KALEM YASAK

Kâğıt, kalem kullanımı yasak. Notlar bymeil üzerinden tutulmalı.

Toplantılarımız 7-8 kişiyi geçmemeli (En fazla 9 kişi kuralı).

Parça parça gelinip parça parça gidilmeli.

Bir haftadır belli olan toplantı yeri son gün değiştirilebilir.

Site güvenlik görevlisi veya kamera sistemi olan yerler tercih edilmemeli.

İsim belirtmek lüzumu gerekli değilse başka vazifedeki arkadaşlardan toplantıda isim belirterek konuşulmamalı.

GSM’de telaffuz edilmiş toplantı veya randevu var ise gidilmemeli.

FETÖ taktikleri: Eşine söyleme

GAYBUBET BASKINI

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli’de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturulan bu evlerde 8 şüpheli yakalandı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonlarda ikâmetlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. (DHA)

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çelik: Çok olumlu bir aşamadayız... Cumartesi günü...

İYİ Parti'den ittifak açıklaması: Büyükşehirlerde...

Genç öğretmenden acı haber

O sözleri tartışma yaratmıştı! İstifa etti