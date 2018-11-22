FETÖ taktikleri: Eşine söyleme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.A.’nın ByLock incelemesinde, ‘Tedbiri 16’ya hızı 32’ye katlayalım’ başlıklı, polis takibi ve operasyonlarına karşı yapılması ya da yapılmaması gerekenlerin sıralandığı 25 maddelik mesaj deşifre edildi.
H.A.’nın geçtiği mesajdaki FETÖ taktiklerinden bazıları şöyle:
Toplantı yeri sadece toplantıya katılacak kişilere bildirilmeli.
Toplantıya katılacak kişiler eşleri dahil toplantı yerini kimseye söylememeli.
Toplantı yeri mimli yer olmamalı, mümkünse güvenilir tanıdıkların iş yeri veya evi olabilir.
Eğer toplantı esnafın mekânında ise çalışanlara veya komşulara dikkat edilmeli.
700 METRE KURALI
Toplantımızın makul bir gerekçesi olmalı. Tanıtım, kurs, altın günü, ürün tanıtım toplantısı süsü verilmeli.
Mümkünse araçsız gidilmeli, araçla gidildi ise uzağa park edip yürümeli (Minimum 700 metre kuralı)
Data hattı sadece sekreter getirmeli, aynı adresten 6-7 data hat sinyal vermemeli.
Toplantıya gidilirken GSM yanınızda ise uçak moduna alma veya kapatma sağlıklı değil, onun yerine batarya çıkarma veya hattı çıkarma daha sağlıklı.
Toplantı mekânına yaklaşıldığında biraz geçerek veya binanın etrafından dolaşarak fiziki takip var mı kontrol edilmeli.
KÂĞIT, KALEM YASAK
Kâğıt, kalem kullanımı yasak. Notlar bymeil üzerinden tutulmalı.
Toplantılarımız 7-8 kişiyi geçmemeli (En fazla 9 kişi kuralı).
Parça parça gelinip parça parça gidilmeli.
Bir haftadır belli olan toplantı yeri son gün değiştirilebilir.
Site güvenlik görevlisi veya kamera sistemi olan yerler tercih edilmemeli.
İsim belirtmek lüzumu gerekli değilse başka vazifedeki arkadaşlardan toplantıda isim belirterek konuşulmamalı.
GSM’de telaffuz edilmiş toplantı veya randevu var ise gidilmemeli.
GAYBUBET BASKINI
ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli’de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturulan bu evlerde 8 şüpheli yakalandı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonlarda ikâmetlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. (DHA)
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