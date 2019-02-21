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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.02.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

FETÖ şüphelisinden soru hırsızlığı itirafı

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FETÖ şüphelisinden soru hırsızlığı itirafı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski komiser yardımcısı, örgütün soru hırsızlığını anlattı.

2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine geçen hafta 76 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda bin 112 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı B.S, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Meslekten 2016 yılında ihraç edilen ve FETÖ'nün çözülmesi için bildiklerini anlatacağını belirten B.S, örgütle, ailesinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle 12 yaşında tanıştığını dile getirdi. 

Lise döneminde kısa süre FETÖ'nün yurdunda kaldığını anlatan eski komiser yardımcısı, üniversiteyi kazanamadığı için polisliğe başvurduğu kaydetti. 

Polislik sınavında örgütten herhangi bir yardım almadığını iddia eden B.S, görev yaptığı şehirlerde FETÖ'nün sohbetlerine katıldığını, himmet verdiğini, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'un telefonuna yüklendiğini ve bazı örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı. 

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin bazı detayları anlatan B.S, şu bilgileri paylaştı: 

"2006 ve 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavlarından başarısız oldum. Bu sınavlarda FETÖ'den bir yardım almadım. 2010'daki sınavda ise örgütten yardım alarak başarılı oldum. Manisa'da görev yaptığım 2010'da evde yalnız olduğum bir akşam U.T. adındaki bir komiser yardımcısı benimle iletişime geçerek bir evde buluştuk. Burada 'Cemalettin' (mahrem imam) adındaki örgüt mensubuyla gizli görüştük.

Cemalettin, sehpa üzerindeki Kur'an-ı Kerim üzerine elimi bastırarak 'kimseye söylemeyeceğime' dair yemin ettirdi. Yemin ettikten sonra 3-4 teksir kağıdını bana verdi. Teksir kağıtlarının üzerinde sanırım 75 ya da 80 soru vardı. Bu sorular polis meslek mevzuatıyla ilgiliydi. Genel kültürle ilgili sorular yoktu. Sınavda bu soruların tamamı çıktı. Ben de soruların cevapları vardı. Bu soruları yemin ettiğim için eşim dahil hiç kimseye söylemedim."
 
Eski komiser yardımcısı B.S, sonuç olarak sınavdan 86 puan aldığını ifade etti. 

Aynı şekilde soru verilen başka örgüt üyesini tanıyor musun?" şeklindeki soru üzerine B.S, "Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdiler. Eşime dahi bunu söyleyemedim. Bunu kimse kimseye söylemedi, söyleyemez de... Eşime bile avukatım aracılığıyla yıllar sonra açıklayabildim. Yemin ettirildiği için kimse kimseye söylemedi.

Soruları bu şekilde aldığım için vicdan azabı ve pişmanlık yaşadım. 'Cemalettin' isimli beni yakan şahıs yıllardan beri vicdanımı yakıyor. İnsanların kul hakkına girdim, bunlar yaktı beni. Uyku uyuyamıyorum. Cemalettin karnıma köz ateşi attı." cevabını verdi. 

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