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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

FETÖ şüphelisinden "kod sistematiği" itirafı

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FETÖ şüphelisinden "kod sistematiği" itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak ifadesi alınan şüpheli eski subay S.O, "Öğrenci alım mülakat komisyonunda görev aldım. Bu görevimi benden sorumlu örgüt abisi S.K'ya söyledim. Abi bana, 'Bu çok önemli bir konu, sana dönüş yapacağım.' dedi. Bir sonraki görüşmemizde, aday öğrenci numaralarından ve kodlamalarından bahsederek hesaplama yöntemini öğretti. Öğrenci numarasının 2. ve 3. hanesinin toplamı 9, 10, 11 ve 12 olanların 'cemaatin' alınmasını istediği adaylar olduğunu söyledi." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki (Deniz astsubayı seçimleri) sınavla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan eski subay S.O'nun beyanları dikkati çekti.

Şüpheli S.O. ifadesinde, örgütü ve örgüte nasıl girdiğini anlatarak, kendisinden bugüne kadar sorumlu kişiler ile örgüte mensup askerlerin isimlerini verdi.

Örgütün, kendisini askeri okula yönlendirdiğini detaylı bir şekilde anlatan itirafçı S.O, askeri okul yıllarında kendisiyle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibata geçildiğini söyledi. Askeri okulda istihbarat sınıfına geçme isteğini örgüte söylediğinde kendisine "istihbarat sınıfına giriş soruları" getirildiğini ifade eden S.O, kendisine getirilen soruların sınavda çıktığını aktardı. Şüpheli S.O, örgütün kendisinden görev yaptığı yerlerde diğer askeri personel hakkında bilgi toplamasını istediğini, kendisinin de bunu yaptığını itiraf etti.

Örgüte himmet ve kurban bağışında bulunduğu anlatan şüpheli S.O, 2013 yılındaki Gezi olayları ile örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in beddua videosundan sonra örgütten soğuduğunu ve akabinde bu yapı ile görüşmediğini öne sürdü.

 "Kurmaylık sınav soruları verildi"

Şüpheli S.O, örgüt talimatı ile kendisine bağlı çalışan bazı askeri personele sicil notunu düşük verdiğini anlatarak, ayrıca kendisine kurmaylık sınav sorularına ilişkin notların da yemin ettirilip sesini telefona kayıt ettikten sonra verdiklerini anlattı.

İtirafçı eski subay S.O, ifadesinde askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği"ne ilişkin ise şunları söyledi:

''2013 yılında öğrenci alım mülakat komisyonunda görev aldım. Benden sorumlu abi S.K'ye bu komisyonda görev aldığımı söyledim. Kendisi buna çok sevindi ve 'Öğrenci alımları bizim için çok önemli, abilerle konuşup sana döneceğim.' dedi. Bir sonraki görüşmemizde bana öğrenci alımları ile ilgili bilgi verdi ve 'Sizin gibi iyi insanların bu okullara girmesini istiyoruz.' dedi. Sonra bana aday öğrenci numaralarından ve kodlamalardan bahsederek hesaplama yöntemini öğretti. Öğrenci numarasının 2. ve 3. hanesinin toplamı 9, 10, 11 ve 12 olanların 'cemaatin' alınmasını istediği adaylar olduğunu söyledi.

Ayrıca benden sorumlu örgüt abisi S.K. bana 'Askeri personelin çocukları, aday numaraları düşük olduğu için otomatik elenecekler.' dedi. Bu kurulun üzerinde istihbarat üst kurulu vardı. Bu kurulun görevi aday öğrencinin güvenlik soruşturması, terör bağlantısı, irticai faaliyetleri ve siyasi bağlantısının olup olmadığının incelemesi ve istihbarat üyesine bunun bildirilmesiydi. İstihbarat üst kurulunun bana bildirdiği elenecek adayları kontrol ettiğimde, verilen eleme kodlamasına uyduğunu gördüm ve bu adayların Gülen cemaatine yakın olmadığı için kasıtlı elendiğini söyleyebilirim. 

Tespitlerime göre o zaman ki istihbarat üst kurulu kodlama sistemini biliyor ve ona göre hareket ediyordu. Ayrıca aday öğrenci numaraları kodlamaları göz önüne alınınca, tabip subayların da sağlık muayenelerinde bu kodlara göre hareket ettiğini düşünüyorum.''

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