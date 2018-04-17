FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) eÄŸitim yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Adana ve Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen operasyonda aralarÄ±nda sÃ¶zde "Ã‡ukurova Eyalet Talebe MesulÃ¼" ile Adana sorumlusu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin de bulunduÄŸu 3 kiÅŸi yakalandÄ±.

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY'nin eÄŸitim yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Ã‡ukurova Eyalet Talebe MesulÃ¼" olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Abdulsamet S'nin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±.Â Â Â Â Â

Ekipler ÅŸÃ¼pheliyi, eÅŸi Esin S. ile merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi Belediyeevleri Mahallesi'nde otomobille seyir halindeyken yakaladÄ±.Â Â Â Â Â

Abdulsamet S. sorgulanmak Ã¼zere Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼, Esin S. ise hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda arandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Mersin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.Â Â Â Â Â

ÅžÃ¼phelilerin ikamet ettiÄŸi evde yapÄ±lan aramada 20 bin lira ele geÃ§irildi.Â Â Â Â Â

Adana sorumlusu da Ä°stanbul'da yakalandÄ±Â Â Â Â Â

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eÄŸitim yapÄ±lanmasÄ±nda Adana sorumlusu olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan GÃ¼ngÃ¶r G. de Ä°stanbul'da polis ekiplerince Ã¼zerinde 61 bin dolar ve baÅŸkasÄ±nÄ±n adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ kimlikle yakalandÄ±.Â Â Â Â Â

Adana'ya getirilen ÅŸÃ¼pheli, hakkÄ±ndaki suÃ§lamayÄ± kabul etmeyerek, "yaÅŸam koÃ§luÄŸu" yaparak geÃ§imini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â Â Â Â Â

Her Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼pheli de iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.