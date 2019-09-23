FETÖ şüphelisi Eskişehirde yakalandı
Eskişehir'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Ali Murat K., polis ekiplerince gözaltına alındı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ali Murat K.nın Eskişehirde olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerÿsilahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Ali Murat K.yı saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin daha sonra soruşturmanın sürdüğü Kilise gönderileceği belirtildi.
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