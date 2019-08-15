FETÖ şüphelisi eski polisler için istenen ceza belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ şüphelisi eski polisler için istenen ceza belli oldu
GeriGündem FETÖ şüphelisi eski polisler için istenen ceza belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
15.08.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

FETÖ şüphelisi eski polisler için istenen ceza belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ şüphelisi eski polisler için istenen ceza belli oldu

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları öne sürülen eski polis iki şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheliler M.E.Y. ve Ç.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin veri inceleme raporunda, FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelilerin örgütle organik bağ içerisinde oldukları, örgütün gerçek yüzünün görüldüğü dönemde dahi devamlılık iradesi göstererek örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Erzincan’daki çatışmanın detayları ortaya çıktı! 70 metrelik halatla tırmanılıyor…
Kızı itirafçı oldu, her şeyi anlattı: Babam FETÖ’nün beyin takımındaydı
6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı! Tarlada karşılaşınca...
Derya Can'ı kahreden ölüm... Uzun süre kendine gelemedi