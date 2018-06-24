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    FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ oy kullanÄ±rken yakalandÄ±

    AA
    24.06.2018 - 20:16 | Son GÃ¼ncelleme:

    Antalya'da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda arama kararÄ± bulunan eski 3. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, oy kullanmak iÃ§in geldiÄŸi okulda yakalandÄ±.

    Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kentteÂFETÃ–/PDY ÅŸÃ¼phelilerini yakalamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

    Bu kapsamda, DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esindeki bir okulda oy kullanmaya gelenÂ  eski 3. SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

    TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerine teslim edilen ÅŸÃ¼phelinin, AntalyaÂ  Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rev yaparken ihraÃ§ edildiÄŸi, DiyarbakÄ±r'da bir taksiÂ  duraÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda bulunan Ã¶rgÃ¼te ait kitaplarda parmak izine rastlandÄ±ÄŸÄ±Â  belirtildi.

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