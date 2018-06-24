FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ oy kullanÄ±rken yakalandÄ±

Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kentteÂFETÃ–/PDY ÅŸÃ¼phelilerini yakalamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Bu kapsamda, DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esindeki bir okulda oy kullanmaya gelenÂ eski 3. SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerine teslim edilen ÅŸÃ¼phelinin, AntalyaÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rev yaparken ihraÃ§ edildiÄŸi, DiyarbakÄ±r'da bir taksiÂ duraÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda bulunan Ã¶rgÃ¼te ait kitaplarda parmak izine rastlandÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi.