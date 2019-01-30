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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.01.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Kar maskeli FETÖ'cü çift böyle yakalandı!

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Kar maskeli FETÖ'cü çift böyle yakalandı!

Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Sezai D. (40) ile eşi Elif D. (39) sahte kimlik ve kar maskeleriyle yakalandı.

Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılında hakkında 'silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme' suçundan yakalama kararı çıkarılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen Sezai D, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Gökmeydan Mahallesi'nde kovalama sonucu yakalandı. Ankara'nın Keçiören ilçesi Kaymakamlığı'nda çalışırken meslekten ihraç edilen eşi Elif D.'yi (39) de yine aynı mahallede bulunan hücre evinde yakaladı.

Örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirtilen çiftin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde düzenlenmiş 2 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet cep telefonu, dizüstü bilgisayar, flaş bellek, başka kişiler adına düzenlenmiş banka kartları, bir miktar para ve 2 adet milli piyango biletinin yanı sıra polise yakalanmamak için kullandıkları kar maskesi ele geçirildi. Polis ekipleri çiftin ayrıca, FETÖ mensupları tarafından dağıtılan soruları alarak 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) başarılı olduklarını ve böylelikle işe yerleştirildiklerini de belirledi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Kar maskeli FETÖcü çift böyle yakalandı


 

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