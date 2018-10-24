FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan havacı muvazzaf astsubay R.G., polis ekiplerince yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 'terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan astsubay R.C., Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan havacı astsubay R.G., TEM Şubesi'ne götürüldü. R.G.'nin işlemlerinin ardından Manisa'ya gönderileceği belirtildi.
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