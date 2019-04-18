FETÖ şüphelisi 2 öğretmen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 2 FETÖ/PDY şüphelisi sınır karakolu askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde devriye görevi yapan piyade karakolu askerleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 2 kişi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan eski öğretmenler İ.A. ve N.A. oldukları belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A. ise Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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