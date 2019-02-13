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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

FETÖ soruşturmasında yeni gelişme! Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alındı

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FETÖ soruşturmasında yeni gelişme! Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Futbolda FETÖ davasının görüldüğü mahkemeye ‘hakkında FETÖ soruşturması yürütülüyor’ şeklinde gönderdiği yazının esrarı çözüldü. Savcılığa ifade veren ‘Mert’ isimli gizli tanık ünlü futbolcu Emre Belözoğlu’nun 17-25 Aralık sonrası Bank Asya’ya 2 Milyon TL yatırdığını iddia etti. Bu paranın elden ve parçalar halinde başka kişiler üzerinden yatırıldığını aktaran gizli tanık Mert’in ifadeleri üzerine Belözoğlu’nun banka hesapları incelemeye alındı.

Ünlü futbolcu Emre Belözoğlu hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya savcılığın gönderdiği yazı damga vurmuştu.

Yazıda; Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz gibi futbolcuların isimleri sıralanarak bu kişiler hakkında FETÖ suçlamasından takipsizlik verildiği, ancak bir isim hakkında soruşturmanın yürütüldüğü ifade edilmişti. O isim futbolcu Emre Belözoğlu'ydu…

"PARÇA PARÇA 2 MİLYON"

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Emre Belözoğlu hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Belözoğlu ile ilgili ifade veren bir gizli tanık ünlü futbolcunun Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatı ardından parça parça 2 milyon lira yatırdığını ileri dürdü.

Gizli tanık Mert ifadesinde Belözoğlu'nun 2 milyon TL'yi elden başka bir isme verdiğini, bu bilgiyi 2017 yılında tutuklanan Ahmet Musab K. isimli örgüt üyesinden duyduğunu savcılıkla paylaştı.

EV ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN YATIRILIYORDU

Ahmet Musab K.'nin örgüt içerisinde önemli bir isim olduğunu söyleyen gizli tanık Mert, 17 -25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya yatırılan yüksek miktardaki paraların tek seferde yatırılmadığına dikkat çekti. Mert ifadesinde şunları söyledi: "Azami olarak 100 bin TL'yi geçmeyecek şekilde parçalar halinde para yatırılıyordu. Hatta ev öğrencilerinin üzerinden yatırıldığını biliyorum. 2 Milyon TL'nin de bu şekilde parçalanarak yatırıldığını düşünüyorum."

İDDİA ARAŞTIRILIYOR

Savcılık Emre Belözoğlu'nun iddia edilen 2 milyon lirayı o dönem başka isimler üzerinden Bank Asya'ya yatırıp yatırmadığını araştırıyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019)
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