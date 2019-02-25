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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.02.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

FETÖ soruşturmasında yakalanan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu

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FETÖ soruşturmasında yakalanan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 257'si tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 198 şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda bin 853 yeni isime ulaşıldı. İtirafçı ifadelerinde, sınav sorularının neden verildiğini sorgulayan veya haksızlık yapıldığını düşünen örgüt üyelerinin, "Saçma sapan veya inançsız insanlar kazanacağına bizden olanlar kazansın", "Dini vecibeleri yerine getirmek için memura izin verecek amirlere ihtiyaç var" ve "Bu ülkede adalet yok" şeklinde açıklamalarla ikna edildikleri ortaya çıktı.

2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine haklarında gözaltı kararı verilen bin 112 şüphelinin yakalanması için 76 ilde 12 Şubat'ta başlatılan operasyonda 806 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra bulundukları illerde hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 257'si tutuklandı.

4 şüpheliden biri itirafçı oldu

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 198'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, bu kişilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda bin 853 yeni isme daha ulaşıldı. Söz konusu kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni isimlerin de gözaltına alınacağı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler de FETÖ'nün soruların çalınmasında uyguladığı yöntem ve kullandığı söylemleri bir kez daha gözler önüne serdi. İtirafçı ifadelerinde, sınav sorularının neden verildiğini sorgulayan veya haksızlık yapıldığını düşünen örgüt üyelerinin, "Saçma sapan veya inançsız insanlar kazanacağına bizden olanlar kazansın", "Dini vecibeleri yerine getirmek için memura izin verecek amirlere ihtiyaç var" ve "Bu ülkede adalet yok" şeklinde açıklamalarla ikna edildikleri ortaya çıktı.

FETÖ'nün, önceki yıllarda yapılan sınavları kazanamayan kişilerde "örgüt sayesinde kazandı" düşüncesini empoze ederek bu kişilerin örgüte bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmaya çalıştığı belirlendi.

Örgütün sınavlardan sonra, kazananlar listesinde yer alan öğrencileri yakın takibe aldığı, "mahrem abilerin" bu öğrencilerle irtibata geçtikleri ve kurs için kalacak yer ayarladıkları tespit edildi.

Soruları dağıtan FETÖ üyelerinin, sınava girecek kişilere soruları kimseyle paylaşmamaları için "Kur'an-ı Kerim'e el bastırdıkları" ve soru kağıtlarının karalanmaması, çoğaltılmaması, dağıtılmaması ve ezberlendikten sonra geri alınacağı hususlarında telkinlerde bulundukları öğrenildi.

Yanlış soruya doğru yanıt

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 kişiden 143'ünün başka FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu, 130'unun ise görevde olduğu ifade edilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin isimlerinin, 2010'daki sınava ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuyla belirlendiği, zanlıların tamamının bu sınavın iptal edilen 13 sorusuna da doğru yanıt verdiği tespit edilmiş, sınav sonrasında yanlış olduğu anlaşılarak mahkeme kararıyla iptal edilen 13 soruya FETÖ üyelerinin neredeyse tamamı, aynı yanlış şıkkı işaretleyerek doğru sayılan cevabı verdiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu raporda, uzmanların "çözülmesi zor" olarak değerlendirdiği 8 soruyu da örgüt üyeleri doğru cevapladığı gözler önüne serilmişti.

Raporda ayrıca, aralarında sınavı kazanmasına rağmen kontenjan nedeniyle rütbe alamayan kişiler ile sonradan yürütülen soruşturmalar sonucu rütbeleri sökülen veya çeşitli nedenlerle Komiser Yardımcılığı Kursunu tamamlayamayan adayların da bulunduğu bin 134 kişinin, sınav soru ve cevaplarını önceden görerek sınavı kazandıkları ve bu sınavda şüpheli oldukları kaydedilmişti.

 

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