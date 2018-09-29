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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.09.2018 - 20:45, Son Güncelleme:

FETÖ soruşturmasında 25 tutuklama

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FETÖ soruşturmasında 25 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu 8 “mahrem imam”ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerler ve “mahrem imam”ların da bulunduğu 50 şüphelinin adli işlemlerinin tamamlandı.

Soruşturmada, gözaltına alınan 18 asker, Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanması sebebiyle 3'ü de delil durumu dikkate alınarak savcılıkça serbest bırakıldı. Savcılık 21 asker ile 8 sivil sözde mahrem imamın tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği, 17 şüpheli asker ile 8 “mahrem imam”ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 4 şüpheli askerin mevcut delil durumunu dikkate alarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 21 asker ile 2 sözde sivil imam ise firari olarak hala aranıyor. Bu arada 1 şüphelinin ise ifade işlemleri hala sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 36'sı muvazzaf olmak üzere 64 asker ile asker şahıslardan sorumlu 10 “mahrem imam” dahil toplam 74 şüpheli hakkında 26 Eylül'de gözaltı kararı çıkarılmıştı.

 

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