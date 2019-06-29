FETÖ soruşturması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ üyeliği suçlamasıyla 2016 yılında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Dosyaya kısıtlama kararı getirilirken, soruşturma tamamlanıncaya kadar avukatların içeriğini incelemesi ve belgelerden örnek alınması mümkün olmayacak.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Genel Başkan Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattığını açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 28 Mayıs’ta Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak dosyaya kısıtlama kararı konulmasını talep etti. Hâkimliğe sunulan talep yazısında, “Delillerin sağlıklı bir şekilde elde edilerek soruşturmanın tamamlanabilmesi için bu aşamada müdafiler ve vekillerince dosya içeriğinin incelenmesi ve belgelerden örnek alınmasının soruşturmayı tehlikeye düşürebileceği” belirtildi.
Hâkimlik talebi kabul ederken kararda, “Soruşturma dosyası üzerinde müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verildi” denildi.
‘ŞEFFAF OLSUN’
Akşener’in avukatı da olan Seymen, kısıtlama kararının kaldırılması talebiyle Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Yapılan itirazda özetle şöyle denildi: “Müvekkil Meral Akşener, kendisine atılan her türlü iftira karşısında dimdik durmuş, FETÖ ile irtibatlı olduğu iddialarına karşılık her zaman her türlü soruşturmaya açık olduğunu ifade etmiştir. Son alarak İYİ Parti Meclis Grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen Meral Akşener’in ‘FETÖ terör örgütü ile irtibatı olduğuna ilişkin iftiraların araştırılması’ yönündeki önerge iktidar partisi ve MHP oyları reddedilmiştir. Hal böyle iken ‘soruşturmanın içeriğinin şüpheli veya müdafii tarafından öğrenilmesi hakkında soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek’ kısıtlama kararı verilmesi yerinde bir karar değildir. Siyasi saikler ile başlatılan ve 3 yıldır rafta bekletilen soruşturma Türk milletinin önünde yapılmalıdır.”
Seymen basın açıklamasında, “Üç yıldır açık olan dosyada toplanamayan hangi delil, üç yıl sonra kısıtlama kararı verilerek toplanacaktır? Soruşturmanın şeffaf şekilde, milletimizin huzurunda yapılmasını istiyoruz” dedi. m
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