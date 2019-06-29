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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ soruşturması

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
FETÖ soruşturması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ üyeliği suçlamasıyla 2016 yılında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Dosyaya kısıtlama kararı getirilirken, soruşturma tamamlanıncaya kadar avukatların içeriğini incelemesi ve belgelerden örnek alınması mümkün olmayacak.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Genel Başkan Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattığını açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 28 Mayıs’ta Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak dosyaya kısıtlama kararı konulmasını talep etti. Hâkimliğe sunulan talep yazısında, “Delillerin sağlıklı bir şekilde elde edilerek soruşturmanın tamamlanabilmesi için bu aşamada müdafiler ve vekillerince dosya içeriğinin incelenmesi ve belgelerden örnek alınmasının soruşturmayı tehlikeye düşürebileceği” belirtildi.

Hâkimlik talebi kabul ederken kararda, “Soruşturma dosyası üzerinde müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verildi” denildi.

‘ŞEFFAF OLSUN’

Akşener’in avukatı da olan Seymen, kısıtlama kararının kaldırılması talebiyle Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Yapılan itirazda özetle şöyle denildi: “Müvekkil Meral Akşener, kendisine atılan her türlü iftira karşısında dimdik durmuş, FETÖ ile irtibatlı olduğu iddialarına karşılık her zaman her türlü soruşturmaya açık olduğunu ifade etmiştir. Son alarak İYİ Parti Meclis Grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen Meral Akşener’in ‘FETÖ terör örgütü ile irtibatı olduğuna ilişkin iftiraların araştırılması’ yönündeki önerge iktidar partisi ve MHP oyları reddedilmiştir. Hal böyle iken ‘soruşturmanın içeriğinin şüpheli veya müdafii tarafından öğrenilmesi hakkında soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek’ kısıtlama kararı verilmesi yerinde bir karar değildir. Siyasi saikler ile başlatılan ve 3 yıldır rafta bekletilen soruşturma Türk milletinin önünde yapılmalıdır.”

Seymen basın açıklamasında, “Üç yıldır açık olan dosyada toplanamayan hangi delil, üç yıl sonra kısıtlama kararı verilerek toplanacaktır? Soruşturmanın şeffaf şekilde, milletimizin huzurunda yapılmasını istiyoruz” dedi.  m 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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