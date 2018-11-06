FETÖ soruşturması
Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.
Dosyaya göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları ve ‘Bu suça ortak olmayacağız’ isimli bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle İslam hakkında 2017’de ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Ancak İslam 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçildi. Bunun üzerine başsavcılık yasa gereğince ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı 24 Eylül’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Gökhan Karaköse de 12 Ekim’de ‘yetkisizlik’ kararını Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na iletti. İslam’ın 31 Ekim’de TBMM’deki sert konuşmasının yankıları sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Kasım’da bazı sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek, ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme’ suçlamalarıyla yeni bir soruşturma daha başlattı. ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla sürdürülen soruşturma için savcılık, İslam’ın TBMM’de yaptığı konuşmaları ve sosyal medya mesajlarını incelemeye aldı, YÖK’e yazı yazılarak Kafkas Üniversitesi’nden ihraç edilmesinin gerekçeleri soruldu.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLECEK
Savcılık kaynakları, İslam hakkındaki ‘FETÖ üyeliği’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suç-
luyu övmek’ten sürdürülen soruşturmaların birleştirileceğini bildirdi. İslam’ın darbe girişimine ilişkin paylaşımlarına tepki gösteren 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği üyelerinin suç duyurularının da dosyaya konulduğu belirtildi.
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