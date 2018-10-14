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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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14.10.2018 - 00:33, Son Güncelleme:

FETÖ silindi Dink yazıldı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
FETÖ silindi Dink yazıldı

FETÖ’yü çağrıştırdığı gerekçesiyle, İstanbul’daki cadde ve sokak isimlerini değiştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu ay da İBB Meclis’inden oybirliğiyle geçen kararlarla, sokakları tarayıp Türk sineması ve edebiyat dünyasının unutulmazlarının isimleriyle yeniledi.

İSTANBUL’da bu ay 90 sokağın adı değiştirildi. Çalıştığı gazetenin önünde 2007 yılında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in adı Şişli Meşrutiyet Mahallesi’ndeki Samanyolu Sokağı’na verildi. Yine Şişli’de Gülbahar Mahallesi’ndeki Işık Sokağı’nın yeni adı da 1993 yılında Ankara’da evinin önünde suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu oldu.

MÜNİR ÖZKUL SOKAĞI
Bu kapsamda, Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi’nde bulunan Samanyolu Sokağı’na da geçen ocak ayında hayatını kaybeden Türk sinemasına damga vurmuş Münir Özkul’un adı verildi. Özkul’un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi’ndeki Işık Sokağı’nda da yaşayacak. Kadıköy Dumlupınar Mahallesi’ndeki Zaman Sokağı da Melih Cevdet Anday Sokağı oldu. 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz’in adı ise Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki Dumanlı Sokağı’na verildi. Bakırköy Şenlikköy’deki Işık Sokağı’nın adı ise Yaşar Kemal Sokak olarak değiştirildi.

EREN BÜLBÜL DE UNUTULMADI
11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK’lı teröristlerin şehit ettiği 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı Bahçelievler Zafer Mahallesi’ndeki Samanyolu Sokağı’nda yaşatılacak. Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2015 yılında hayatını kaybeden ‘Boğazın Boğası’ lakaplı Türk boksunun efsane ismi Sinan Şamil Sam’ın adı da Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde Işık Sokağı’na verildi. Beylikdüzü Sahil Mahallesi’ndeki Samanyolu Caddesi’nin adı da ünlü halterci Naim Süleymanoğlu
Caddesi olarak değiştirildi.

TOPLUMSAL UZLAŞMAYA KATKI
CHP’li İBB Meclis üyesi Cevdet Bayram, suikast sonucu hayatını kaybeden iki gazetecinin adının Şişli’de yaşatılmasının çok önemli olduğunu dile getirerek “Uğur Mumcu ve Hrant Dink’in isminin yaşatılması toplumsal uzlaşmaya ve barışa katkıdır” diyerek, AK Partili Meclis üyelerine teşekkür etti.

MALCOLM X'İN İSMİ ANKARA'DA YAŞAYACAK
ANKARA’nın Çukurambar Mahallesi’nde inşa edilen ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddenin ismi “Malcolm X” oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında yapılan meclis toplantısında, kent gündemine ilişkin birçok konunun yanı sıra Çankaya’daki bir caddeye “Malcolm X Caddesi” adının verilmesinin de görüşüldüğü bildirildi.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Açıklamada şöyle denildi: “Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesi’nde bulunan 1478. Cadde’nin isminin ‘Malcolm X Caddesi’ olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oybirliğiyle kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İsmini Ankara’da yaşatacağız’ dediği ABD’li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in adı, Çukurambar’da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu 1478. Cadde’ye verildi.”

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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