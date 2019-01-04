FETÖ savcılarına casus davası
MESLEKTEN ihraç edilen eski savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında hazırlanan FETÖ iddianamesinde çözüm sürecini sabote etmek ve kendilerinden olmayan MİT yönetimini bertaraf etmek için dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve gazeteci M.Ö.’nün aralarında bulunduğu 6 kişiyi ifadeye çağırdıkları, yargı yetkisini kötüye kullanarak meşru hükümeti devirmeye çalıştıkları anlatıldı.
Müştekisinin gazeteci M.Ö. olduğu iddianamede iki eski savcı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıla kadar hapis cezaları istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı 20 sayfalık iddianamede, şüpheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya’ya yöneltilen suçlamaların başında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak” geliyor.
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