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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.05.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

FETÖ sanıklarının yargılandığı davalarda karar

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FETÖ sanıklarının yargılandığı davalarda karar

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 4 sanıktan ikisi hakkında beraat kararı, birine 6 yıl 3 ay, diğerine 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar eski astsubay Furkan K, eski öğretmen Necati S, Su Eda Göncü ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık astsubay Recep T. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Göncü, eşinin de aynı hattı kullanmaktan dolayı ceza aldığı telefona örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u indirdiğini ve kullandığını öne sürerek, beraatını istedi.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alan "mahrem imamlar" ile ankesörlü telefonlardan görüştüğünü itiraf eden sanık Furkan K, etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirterek, beraatını talep etti.

Örgütün "mahrem imamlar" ile ardışık aramayla görüştüğü iddiasını kabul etmeyen sanık Recep T, halen görevde olduğunu, Kıbrıs'ta görev yaptığı dönemde FETÖ ile mücadele ettiğini, buraya kaçan ya da araması olan 36 kişiyi yakalayıp Türkiye'ye gönderdiklerini anlattı. 
Sanık Necati S, atanmadan önce maddi imkansızlıktan dolayı bir süre örgütün okullarında çalıştığını, örgüte hiçbir zaman gönül bağı ile bağlanmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Göncü'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Furkan K'ye ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanıklar Necati S. ile hakkında yakalama kararı olmamasına rağmen Kıbrıs'tan gelerek ifade veren Recep T'nin beraatına karar veren heyet, sanık Furkan K'nin hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

"ÖRGÜTÜN ŞEMASINI ÇİZEREK BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"

Aynı mahkemede görülen başka bir duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Mehmet Ziya Karakullukçu, savunmasında, veteriner hekim olduğunu, daha önce Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (GESİAD) Kayseri Şubesi'nde çalıştığını aktardı. 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin eski Hukuk Fakültesi dekanı Murat Şen ile irtibatı ve kapatılan Bank Asya üzerinden para transferi iddialarını reddeden sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada dinlenen ve adının açıklanmasını istemeyen, aynı zamanda hakkında FETÖ üyeliğinden açılan davada yargılaması süren bir tanık, şunları anlattı:

"Ben ve sanık, örgütün askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen" olarak görev yapan mahrem imamdık. Benim sorumlu olduğum 2 asker vardı, sanığın kaç askerden sorumlu olduğunu bilmiyorum. Toplantı olacağı zaman Niğde'den Kayseri'ye geliyordum. Bizden önce Murat Şen, sonra N.Y. sorumluydu. Bunlara bağlıydık ve toplantılarda bu kişilerin verdiği talimatlarla hareket ederdik. Mesleğim psikolojik danışmanlıktı. Üstlerimden aldığım talimatlarla hareket eder, sorumlu olduğum askerlerin örgütten kopmaması için çalışırdım. Etkin pişmanlıkta bulundum, örgütün şemasını çizerek bildiklerimi anlattım. Bu şemada yer alan isimler birbirlerini iyi tanır ancak sanığın da aralarında bulunduğu bu kişiler, bu durumu inkar eder."

Savcının mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etmesinin ardından sanık avukatı esasa ilişkin savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

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