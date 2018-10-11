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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
11.10.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

FETÖ sanıklarına ceza yağdı 

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FETÖ sanıklarına ceza yağdı 

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 5 sanığa toplamda 23 yıl 23 ay hapis cezası verildi.

Aydın 2. ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında Bylock kullandığı tespit edilen sanık İbrahim Kuru 12 yıl, etkin pişmanlıktan yararlanan sohbet ablası sanık Hatice Cam 2 yıl 6 ay, FETÖ üyesi sanık Mustafa Sağlık 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017-211 esas sayılı dosyasında FETÖ Silahlı Terör Örgütü elebaşısının çağrısı üzerine Bank Asya’da katılım hesabı açan, bankaya para yatıran, örgüt toplantı ve organizasyonlarına katılan, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne ait okullarda tayine tabi öğretmen olarak çalışan, FETÖ Silahlı Terör Örgütünü övücü destek olan sosyal medya paylaşımları yapan, PAK-İŞ Sendikasına üye olan sanık Selçuk Çiftçi hakkında silahlı terör örgütüne üye olma sucundan cezalandırılması yönünde mütalaa verildi. Mahkeme sanığı silahlı terör örgütüne yardım sucundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına hükmetti. 

Ayrıca Bylock kullanıcısı olan, FETÖ Silahlı Terör Örgütü toplantı ve organizasyonlarına katılan, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne ait okullarda tayine tabi öğretmen olarak çalışan, FETÖ Silahlı Terör Örgütünü övücü destek olan sosyal medya paylaşımları yapan, örgüt adına nakdi ve ayni yardım toplayan, örgüt içerisinde bölgeci olarak görev alan sanık Cezmi Akın hakkında silahlı terör örgütüne üye olma sucundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

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