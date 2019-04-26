FETÖ sanığı Uğurluel tahliye edildi
FETÖ/PDY’ye üye olduğu gerekçesiyle 5 aydır tutuklu yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel dün İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.
Hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Uğurluel duruşmada hazır bulundu. FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Kaynak Holding’e bağlı yayın evlerinde bir süre editörlük yaptığını belirten Uğurluel, 2008’de FETÖ’nün tüm kurumlarıyla irtibatını kestiğini iddia ederek şunları söyledi: “Cemaatte baskı vardı. Benim bastığım yere basacaksın, benim baktığım yere bakacaksın... Bu yapıda bir insan olmadığım için de bu insanlarla anlaşamadım. Bunlara ait liseye gittim, ancak sohbetlerine hiç katılmadım. FETÖ elebaşı ile hiç görüşmedim. Hard diskimde bulunan ses dosyaları ve vaaz dosyaları 2005-2006 yılında çalıştığım yayınevi tarafından bana sesleri yazıya dökmem için verilmişti.” Uğurluel, savunmasının ardından yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza vermesi koşuluyla tahliye edildi. Üye hakim Uğurluel’in tahliye edilmemesi yönünde oy kullandı.
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