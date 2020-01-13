MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ sanığı öğretmene 7 yıl 6 ay hapis
GeriGündem FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl 6 ay hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Samed Aydın SUN/DHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan öğretmen Seyit Ş. (38) 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık öğretmen Seyit Ş. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Seyit Ş., beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Seyit Ş.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle