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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.05.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı "mahrem imama" 8 yıl 9 ay hapis 

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FETÖ sanığı "mahrem imama" 8 yıl 9 ay hapis 

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan "mahrem imama", 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Atila ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen" olarak görev aldığı ve kendisine bağlı askeri personel ile ankesörlü hatlardan ardışık arama ile irtibat kurarak görüştüğü iddialarını kabul etmeyen sanık Atila, etkin pişmanlıkta bulunan tanıkların beyanlarının da doğru olmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile tanık olarak dinlenen eski havacı astsubay K.Y, İzmir'de bulunan askeri okuldan mezun olduktan sonra tayininin Kayseri'ye çıktığını anlattı.

Burada kendilerinden sorumlu örgüt mensuplarının Kayseri'de kendilerini sanık ile tanıştırdığını belirten K.Y, şunları söyledi:

"Sanık ile Kayseri'de görev yaptığım 2014-2015 yıllarında yaklaşık 8-9 ay görüştüm. Buluşmalarımız iş çıkışında olurdu. Aynı evde kalan meslektaşım Y.Ş. ile birlikte bazen kendi evimizde bazen de sanığın evinde bir araya gelirdik. Sanık kendini önce Mümtaz kod adı ile tanıttı, sonradan Süleyman olduğunu söyledi. Sanığı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birkaç kez evimin önünde gördüm. Benimle irtibata geçmek istiyordu. İrtibat kurmak istemediğim ve korktuğum için görüşmedim."

Aynı örgüt kapsamında Ankara'da yargılamasının devam ettiğini aktaran tanık K.Y, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını kaydetti. 
Savcı mütalaasında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Atila'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. 

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