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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Samed Aydın SUN/DHA
06.11.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına bakın ne dedi!

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FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına bakın ne dedi!
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Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Rukiye K., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası Rukiye K., duruşma salonunda davayı takip eden eşi E.K.'ye tepki göstererek, "Yaktın başımı" dedi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık ev kadını Rukiye K., ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları tespit edildiği iddia edilen FETÖ şüphelisi Rukiye K., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.  Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Rukiye K.'yi, 'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve İstinaf ile Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme başkanının kararı açıklamasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Rukiye K., kendisi de FETÖ davasında tutuksuz yargılandığı öğrenilen eşi E.K.'ye, "Yaktın başımı " diye tepki gösterdi.

SAĞLIK TEKNİSYENİNE 6 YIL 3 AY HAPİS

Kayseri'de  2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise, Erciyes Üniversitesi'nde sağlık teknisyeni olarak çalışan ve 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Selim A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine farklı bir dava dosyasında tutuksuz yargılanan Ayşe C.'ye, 'örgüt üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanığın verdiği ifadelerin yararlı bulunduğu gerekçesiyle cezasında indirim yaparak, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

 

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