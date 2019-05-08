FETÖ sanığı ihraç polise 2, 5 yıl hapis
Kayseri'de meslekten ihraç edilen polis memuru Hakan K. tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Hakan K. hazır bulundu. Son savunmasında örgüt sohbetlerine dini duygularla katıldığını ifade eden Hakan K. "Sohbetlere 2014 yılı öncesine kadar bir kaç kez katıldım. Öğrenciler için burs istediler, vermedim. 17-25 olaylarından sonra tamamen uzaklaştım" dedi.
Mahkeme, Hakan K.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
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