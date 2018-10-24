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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
24.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı eski özel yetkili hakim hakkında kırmızı bülten

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FETÖ sanığı eski özel yetkili hakim hakkında kırmızı bülten

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanık eski hakim Mehmet Ekiz'in yakalanması için mahkemece "kırmızı bülten" çıkarılmasına hükmedildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanık dönemin Erzurum özel yetkili hakimi Mehmet Ekiz hakkında, kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırıldı.

Mahkemenin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararıyla aranan Ekiz için kırmızı bülten çıkarılması kararı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

İddianameden

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın ByLock kullandığı ve bilgisayarında yapılan incelemede birçok kez örgütle iltisaklı sitelere giriş yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın aynı suçtan hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerle arasında çok sayıda para transferinin bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın örgüt içerisinde aktif yer aldığını ifade eden tanık beyanlarına da yer verildi.

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