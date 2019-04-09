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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.04.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılandığı davada karar çıktı

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FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılandığı davada karar çıktı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ercan Özoğluöz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Özoğluöz, gizli tanıklar tarafından kendisine yöneltilen suçlamaların somut gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Hakkında sürekli algı operasyonları yapıldığını, aleyhinde hiçbir delilin bulunmadığını iddia eden Özoğluöz, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, gizli tanıkların beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü. Dosyanın tamamıyla kumpas ürünü olduğunu iddia eden sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. 
Mahkemeye ara verilmesinin ardından son sözleri sorulan sanık Özoğluöz, "Mahkemenin vereceği karara saygım sonsuz. FETÖ üyesi değilim, hiçbir şekilde içlerinde bulunmadım. Bir an evvel aileme kavuşmak istiyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi. 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

SÜREÇ

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ü Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, 29 Haziran 2018'de tutuklanmıştı.

E.Ö, 4 Aralık 2018'deki duruşmada adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 9 Aralık 2018'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe yeniden tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 

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