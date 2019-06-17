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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.06.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis istemi

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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada  tutuklanan eski emniyet müdürü, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olduğu iddia edilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Yavuz Ö. hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Yavuz Ö'nün, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık A.K, örgüt içinde ''mahrem imam'' olarak bulunduğunu belirterek, ''Emniyet müdürü Yavuz Ö. ile 2016 yılında görüşmeye başladım. Yavuz Ö, FETÖ içinde Mert ve Selim kod adını kullanıyordu. Sohbet toplantılarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kasetleri izler, kitaplar okurduk. Yavuz Ö. kendisine verilen maddi ve manevi görevleri yerine getirmeye çalışırdı'' iddiasında bulundu.

İddianamede, şüphelinin veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği kaydedilerek, şu tespitlere yer verildi:

''Şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısında yer alarak kod isim kullandığı, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, örgütün kendisinden istediği talepleri yerine getirdiği, veri inceleme raporundan da anlaşılacağı üzere örgüte olan teslimiyeti, sadakati ve bağlılığının üst seviyede olduğu ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına yoğunluk,  süreklilik ve çeşitlilik gösteren faaliyetlerde bulunduğu dikkate alınarak, üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

Yavuz Ö. ise iddianamede yer verilen savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Zanlının ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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