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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.05.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal'a 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uysal ve avukatı katıldı.

İddia makamının "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde verdiği esasa ilişkin mütalaasının ardından söz alan Uysal, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin suçlamayı kabul etmediğini savunarak, FETÖ mensubu olduğuna dair somut bir delilin dosyaya girmediğini ileri sürdü.

Tanık ifadelerinin çelişkiler içerdiğini iddia eden Uysal, suçsuz olduğunu dile getirerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kamu düzeninin sağlanmasıyla görevli emniyet teşkilatında 3. sınıf emniyet müdürü olmasına rağmen devlete sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket eden Uysal'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından eski İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal, gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Uysal, daha sonra mahkemece tahliye edilmişti. 

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